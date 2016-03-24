Можно ли отдать в 1-й класс ребенка, которому 6 лет исполнится только в октябре?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. На ряд вопросов мы отвечаем в рубрике «Горячая линия».

Такой вопрос прислал Сергей Аскерко из Минска:

В этом году хочу отдать своего сына в 1-й класс. Но 1 сентября ему будет всего 5 лет и 10 месяцев. Возьмут ли его в школу?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии со статьей 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в 1-й класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется 6 и более лет. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 1-й класс лица, которому 6 лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.