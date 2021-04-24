Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик

Проведение молекулярно-генетических исследований еще больше полувека назад казалось чем-то невероятным. 25 апреля 1953 года стало переломным в науке – открыли структуру двойной спирали ДНК. Что можно выявить с помощью анализа ДНК и можно ли изменить наследственность?

Ирина Наумчик, заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя»:

ДНК – это молекула, сложная молекула, которая несет основную информацию о всех признаках, свойствах, функциях нашего организма. С помощью ДНК анализа выявляют достаточно много информации. Это может быть исследовательская информация и тогда методы, которые используются, направлены на то, чтобы изучить последовательность молекулы ДНК, которую составляет ген, функцию этого гена, условия, при которых происходит реализация действий этих генов.

Сегодня науке известно о десятках тысяч генов. И поскольку изучение генома человека и его функций продолжается, то и информация об известных генах также постоянно увеличивается.

Ирина Наумчик:

Для изучения ДНК сначала получают какой-то биологический материал, затем из него выделяют клетки, которые несут ДНК, после этого выделяют ДНК и дальше происходит уже работа непосредственно с этими молекулами – увеличение их количества в таком объеме, который будет достаточен для проведения анализа. Изменение строения гена (то, что называют мутациями) приводит к нарушению функций органов или систем человеческого организма. А может даже проявляться в виде серьезных заболеваний.

Ирина Наумчик:

Есть заболевания генетически обусловленные, когда изменение гена всегда приводит к заболеванию. Оно может быть более тяжело выражено, менее тяжело, очень легко протекать. Но тем не менее какие-то признаки заболевания могут иметь место – это разные генетические механизмы. Заболеваемость генетической предрасположенностью можно предупредить даже при соблюдении просто правил здорового образа жизни. А можно ли все «сваливать» на генетику? Как говорится, гены пальцем не задавишь. Но определить таланты и признаки с помощью простого анализа ДНК, к сожалению, невозможно.

Ирина Наумчик:

Генетика интеллектуального развития, генетика поведения – это очень сложная область и, несомненно, определенная генетическая составляющая здесь присутствует. Кодируется множеством генов, и поэтому однозначно ответить на этот вопрос сегодня нельзя. Тем более что развитие способностей человека зависит от окружающей среды, от возможностей реализовать свои данные, увидеть талант в ребенке, в человеке и дать ему возможность развиваться.

Избежать серьезной болезни реально. Консультация врача-генетика нужна тем пациентам, в семьях которых есть врожденные и наследственные заболевания. Они же, с генетической предрасположенностью, могут проявиться в самый неподходящий момент для вас, и в самый благоприятный для развития патологий в организме.

Ирина Наумчик:

Чаще всего к нам обращаются семьи, в которых есть дети или родственники с врожденными пороками развития, с комплексами пороков развития. Семьи, у которых были неблагополучные исходы беременности, семьи в которых есть предположение о наследственном нарушении обмена веществ.