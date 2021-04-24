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Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик

24 апреля 2021 14:08
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Проведение молекулярно-генетических исследований еще больше полувека назад казалось чем-то невероятным. 25 апреля 1953 года стало переломным в науке – открыли структуру двойной спирали ДНК. Что можно выявить с помощью анализа ДНК и можно ли изменить наследственность?

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -1

Ирина Наумчик, заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя»:
ДНК – это молекула, сложная молекула, которая несет основную информацию о всех признаках, свойствах, функциях нашего организма. С помощью ДНК анализа выявляют достаточно много информации. Это может быть исследовательская информация и тогда методы, которые используются, направлены на то, чтобы изучить последовательность молекулы ДНК, которую составляет ген, функцию этого гена, условия, при которых происходит реализация действий этих генов.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -4

Сегодня науке известно о десятках тысяч генов. И поскольку изучение генома человека и его функций продолжается, то и информация об известных генах также постоянно увеличивается.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -7

Ирина Наумчик:
Для изучения ДНК сначала получают какой-то биологический материал, затем из него выделяют клетки, которые несут ДНК, после этого выделяют ДНК и дальше происходит уже работа непосредственно с этими молекулами – увеличение их количества в таком объеме, который будет достаточен для проведения анализа.

Изменение строения гена (то, что называют мутациями) приводит к нарушению функций органов или систем человеческого организма. А может даже проявляться в виде серьезных заболеваний.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -10

Ирина Наумчик:
Есть заболевания генетически обусловленные, когда изменение гена всегда приводит к заболеванию. Оно может быть более тяжело выражено, менее тяжело, очень легко протекать. Но тем не менее какие-то признаки заболевания могут иметь место – это разные генетические механизмы. Заболеваемость генетической предрасположенностью можно предупредить даже при соблюдении просто правил здорового образа жизни.

А можно ли все «сваливать» на генетику? Как говорится, гены пальцем не задавишь. Но определить таланты и признаки с помощью простого анализа ДНК, к сожалению, невозможно.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -13

Ирина Наумчик:
Генетика интеллектуального развития, генетика поведения – это очень сложная область и, несомненно, определенная генетическая составляющая здесь присутствует. Кодируется множеством генов, и поэтому однозначно ответить на этот вопрос сегодня нельзя. Тем более что развитие способностей человека зависит от окружающей среды, от возможностей реализовать свои данные, увидеть талант в ребенке, в человеке и дать ему возможность развиваться.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -16

Избежать серьезной болезни реально. Консультация врача-генетика нужна тем пациентам, в семьях которых есть врожденные и наследственные заболевания. Они же, с генетической предрасположенностью, могут проявиться в самый неподходящий момент для вас, и в самый благоприятный для развития патологий в организме.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -19

Ирина Наумчик:
Чаще всего к нам обращаются семьи, в которых есть дети или родственники с врожденными пороками развития, с комплексами пороков развития. Семьи, у которых были неблагополучные исходы беременности, семьи в которых есть предположение о наследственном нарушении обмена веществ.

Можно ли изменить наследственность? Отвечает врач-генетик -22

Технологии совершенствуются, геном человека изучается. В мире активно исследуется генотерапия. А именно: внесение в организм нормально построенной ДНК, которая восполнит функцию нарушенного гена. С помощью этого можно будет предотвратить многие патологии.

# Ученые # общество # Ирина Наумчик # Кристина Сушкевич # Фотофакт

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