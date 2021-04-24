Нужно ли творческому человеку художественное образование? Дизайнер интерьера ответила на десять непростых вопросов

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к дизайнеру Олесе Чикильдиной.

Олеся Чикильдина – дизайнер интерьера, работает с жилыми и общественными пространствами. Офисы, кофейни, а также квартиры и дома. В 2014-м закончила Белорусскую государственную академию искусств, с третьего курса академии занимается дизайном интерьера. В 2016 году со своими друзьями-единомышленниками создала свою собственную студию. Влада Родовская:

Когда вы поняли, что хотите заниматься дизайном?

Олеся Чикильдина, дизайнер интерьера:

Это классный очень вопрос, потому что я поняла, что это случилось на третьем курсе Академии искусств. Моя подружка предложила мне поучаствовать в проекте дома (в Гродно мы его делали) и сделать там спальню и туалет. И получается так, что именно с этого проекта было понятно, чем я дальше буду заниматься. Мы вместе с ней. Влада Родовская:

Дизайнеру нужно художественное образование? Олеся Чикильдина:

Я думаю, что его может и не быть. Существует очень много крутых ребят, которые со своим вкусом могут классно делать какие-то штуки. Художественное образование необязательно, как мне кажется, в этой сфере, но оно очень помогает, если оно все-таки есть, выстраивать какие-то композиционные моменты. Если ты изначально рисовал живопись, рисунок, то тебе будет намного проще потом в профессии и легче адаптироваться. А если этого художественного образования нет, то будет сложнее.

Влада Родовская:

Какое ваше основное правило работы с заказчиком? Олеся Чикильдина:

Самое главное правило – любить своего заказчика. Чувствовать его, понимать, слышать, что он хочет, и быть с ним на одной волне. Влада Родовская:

Что можно сказать о вашем фирменном стиле? Есть ли он у вас и какой? Олеся Чикильдина:

Я думаю, что есть. Не могу про свой личный фирменный стиль сказать, но, думаю, что он есть у студии. Он яркий, выразительный, смелый и не всем подходящий, но главное, что у нашей команды это откликается. И это приятно.

Влада Родовская:

С какими стилями в интерьере вы работаете? Олеся Чикильдина:

Работаем исключительно в современном стиле, как-то так сложилось, потому что нам это просто было ближе, и у нас откликалось. И ни с какими другими стилями больше не работаем – в плане классики либо чего-то очень сложного. Хотела всегда заниматься современным, и через какое-то время люди нашлись, которые хотели бы себе точно такой же стиль. Влада Родовская:

Какой стиль в дизайне интерьеров импонирует лично вам? Олеся Чикильдина:

Мне импонирует, скорее всего, современный вместе с добавлением чего-то очень странного – есть история, либо архитектура какого-то здания, либо предметы винтажные. Круто, когда это совмещается и происходит подчеркивание одного и второго – старины и новизны. И на контрасте, мне кажется, это очень круто и вкусно смотрится.

Влада Родовская:

Что для вас важно в интерьере? Олеся Чикильдина:

Важны эстетика и красота. Почему? Наверное, здесь много кто может поспорить, потому что для дизайнера интерьера очень важно, чтобы были функциональность и эргономика, чтобы мы не бились об стулья, об кровати, могли пройти, шкаф нормально открыть. Функциональность и эргономика приходят через много-много проектов, когда ты уже поработал с одним, со вторым, с третьим. Получается, что ты можешь наработать этот опыт. А вкус, эстетика, красота – это либо есть, либо этого нет. Влада Родовская:

Сложно ли придумать идею? Олеся Чикильдина:

Идею придумать нелегко, очень нелегко, но круто, когда это нравится. Вообще, я думаю, что немногие придумывают идею, именно такую, чтобы в интерьере был какой-то смысл и каждые предмет и цвет отвечали на вопрос «почему». Почему это здесь есть, почему такая форма, почему такой цвет? А вообще, идею придумывать прикольно, мне это нравится. По какой причине? Потому что, наверное, я много анализирую, наблюдаю, что происходит, и могу сложить какие-то пазлы. Это здорово, когда у тебя есть разные куски, ты смотришь на них в целом, видишь какое-то общее, и вот она – появляется идея.

Влада Родовская:

Что будет с дизайном в ближайшие десять лет? Олеся Чикильдина:

Я думаю, что все стремится к тому, что будут стираться мода и тренды. То есть будет модно совершенно все: и классика, и современный, и какой-то стиль Бали. Думаю, что все будет стремиться к тому, что фокус будет смещаться не на вещи и не на среду, которые нас окружают, а все-таки на человека. Он будет понимать: «Мне близка классика и золотая люстра, и я хочу так, и это правда». Вот к этому, я думаю, все стремится.