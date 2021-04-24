«Отвечает за каждого бойца». Почему командирам студотрядов больше платят?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие навыки приобретают студенты после прохождения такого опыта?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие навыки приобретают студенты после прохождения такого опыта?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы стараемся для ребят организовать работу по специальности их обучения. Ребята, которые работают в составе студенческих отрядов по специальности, у них это проходит как практика, и они обучаются. И практику, которую они получили в составе студенческих отрядов, работая, они могут также использовать в теоретической основе. Когда будут проходить у них лекции либо практические занятия, где они могут это применять и уточнять те или иные вопросы, которые у них возникнут, когда они работали. Это тоже один из важных факторов.
Юлия Алексеюк:
А есть ли возможность у ребят получить после окончания вуза распределение на том предприятии, на котором они работали? Я думаю, бывает такое, что ребята несколько лет подряд работают на одном и том же месте, да?
Роман Бондарук:
Да, это очень даже приятно для ребят, что в них предприятие заинтересовано. На основании этого ребята стараются выполнять ту или иную задачу, которая была перед ними поставлена. Ребят, которые отличили себя, показали себя с положительной стороны, предприятие хочет забрать себе, чтобы они уже работали у них. Потому что человек, который студент, он обучается всему, и когда выйдет из учреждения образования, становится специалистом, который может идти работать на том или ином предприятии. Это самый такой хороший вариант, когда человек, поработав в составе студенческих отрядов, понимает работу. И потом идет работать на то же предприятие, где и работал именно бойцом.
Юлия Алексеюк:
Вы рассказали сейчас о поощрении со стороны предприятия. А со стороны вашей организации? У вас, может быть, бывают какие-то конкурсы на определение лучшего отряда, например?
Роман Бондарук:
Для ребят, которые работают в составе студенческих отрядов, для них проводятся мероприятия на сплочение. Потому что работать в составе команды – это тоже нужно грамотно уметь. И командир, и комиссар, который отвечает за отряд, для которых проводится мероприятие, это тоже очень приятно. И на основании этого проходит в дальнейшем конкурс на определение лучшего отряда в городе в том или ином направлении.
Юлия Алексеюк:
Я так понимаю, что руководители трудовых проектов – это ребята, которые до этого работали в составе студотряда, а потом они как-то отличились. И уже у них это своеобразное повышение?
Роман Бондарук:
Да, все верно, потому что командир отряда отвечает за каждого бойца. Если случится та или иная проблема, чтобы могли обратиться уже к командиру отряда. В большинстве случаев командирами становятся ребята, которые уже работали в составе студенческого отряда, чтобы понимали, как все функционирует и как решать те или иные вопросы.
Юлия Алексеюк:
А как вы готовите командиров?
Роман Бондарук:
Ежемесячно для ребят проходят курсы, где рассказывают, чем должен заниматься командир, какие у него обязанности и за что он отвечает. Для командира очень почетно, что некоторые предприятия города Минска еще даже больше платят заработную плату, так как больше ответственности у молодого человека.
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