«Отвечает за каждого бойца». Почему командирам студотрядов больше платят?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы стараемся для ребят организовать работу по специальности их обучения. Ребята, которые работают в составе студенческих отрядов по специальности, у них это проходит как практика, и они обучаются. И практику, которую они получили в составе студенческих отрядов, работая, они могут также использовать в теоретической основе. Когда будут проходить у них лекции либо практические занятия, где они могут это применять и уточнять те или иные вопросы, которые у них возникнут, когда они работали. Это тоже один из важных факторов.

Юлия Алексеюк:

А есть ли возможность у ребят получить после окончания вуза распределение на том предприятии, на котором они работали? Я думаю, бывает такое, что ребята несколько лет подряд работают на одном и том же месте, да?

Роман Бондарук:

Да, это очень даже приятно для ребят, что в них предприятие заинтересовано. На основании этого ребята стараются выполнять ту или иную задачу, которая была перед ними поставлена. Ребят, которые отличили себя, показали себя с положительной стороны, предприятие хочет забрать себе, чтобы они уже работали у них. Потому что человек, который студент, он обучается всему, и когда выйдет из учреждения образования, становится специалистом, который может идти работать на том или ином предприятии. Это самый такой хороший вариант, когда человек, поработав в составе студенческих отрядов, понимает работу. И потом идет работать на то же предприятие, где и работал именно бойцом.