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«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы

09 июня 2020 15:52
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы. На суд жюри представили 56 работ. Участники продумывали логотип столицы, туристический слоган и писали творческое эссе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы-1

Чаще использовались образы Национальной библиотеки, белорусские орнаменты, а также стилизованная буква М.

По итогам конкурса специалисты отобрали 10 самых запоминающихся работ. Все они отражают не только наши традиции, но и любовь к культуре.

«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Участие могли принимать все желающие с любым графическим изображением, необязательно профессионально, можно было от руки нарисовать. Любой рисунок, любая идея слогана, логотипа. Мы получили не только конкурсные работы, но и некоторые визуальные концепции благоустройства Минска.

«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы-7

Людмила Фокеева, доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ:
Было очень важно сделать это именно конкурсом идей, чтобы каждый участник  необязательно профессиональный дизайнер, который может это выразить графически  мог поделиться своими мыслями. Сейчас идет исследование восприятия города иностранными туристами, мнения местных жителей собираются (на сайте Мингорисполкома размещена анкета). Впоследствии это все будет обобщено и передано профессионалам.

«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы-10



Четырёх победителей наградят в ближайшие дни. А в течение года специалисты используют наиболее яркие идеи для формирования стиля столицы и её узнаваемого облика для зарубежных гостей.

# Национальная идея # общество # Алексей Русакевич # Людмила Фокеева # Фотофакт

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