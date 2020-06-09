В Беларуси пересмотрят программу подготовки водителей. Какие новшества хотят внести?

Среди основных новшеств – более глубокое изучение ответственности за нарушения и больше практики вождения в темное время суток.

Новости Беларуси. Программа подготовки водителей вскоре будет пересмотрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления Минтранса вынесен на общественное обсуждение.

Изучение устройства транспортного средства предполагается сократить, а вопросам его технического обслуживания уделить больше времени. При переподготовке хотят исключить или сократить некоторые предметы – такие, как оказание помощи при ДТП, тренажеры и автодром. Вместо них ввести изучение законодательства в сфере автоперевозок, условия выполнения, режим труда и отдыха водителей.