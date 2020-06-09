Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью

Новости Беларуси. В Слуцке запущен проект для людей с ограниченными возможностями. Здесь была открыта швейная мастерская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная цель – дать каждому возможность быть реализованным, обеспечить рабочим местом.
Пока это только одна комната с необходимым оборудованием и соответствующими материалами. Но в планах – расширение.
Вадим Смоляк высоко оценил производственный процесс.
Когда начинаете долгое путешествие, вы никогда не знаете, куда оно вас приведет. Так можно описать работу этой мастерской для людей с ограниченными возможностями в Слуцке.
Ее открыла Мария Ванкевич. Она является председателем местного филиала Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым людям с ограниченными возможностями. Здесь желающих обучают швейным навыкам. Однако работа началась с очень необычного занятия.
Подробнее – в видеоматериале.