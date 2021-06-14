«Может принимать все типы воздушных судов». Как изменился Оршанский аэропорт после глобальной реконструкции?

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из точек на маршруте главы государства – Оршанский авиаремонтный завод. Это ведущее предприятие по ремонту и модернизации вертолетов. Буквально в нескольких сотнях метров от завода начинается территория оршанского аэропорта. Долгое время хозяевами здесь были военные. Но несколько лет назад началась глобальная реконструкция.
Теперь эта взлетно-посадочная полоса международной воздушной гавани может принимать любые типы воздушных судов, от вертолета до самого современного Boeing. В плюс играет и география. Через Оршу проходит международная железнодорожная линия Брест – Москва, рядом пересекаются автомагистрали Санкт-Петербург – Одесса и Брест – Москва, к тому же отсюда недалеко до российской границы. По соседству и крупный логистический центр. Именно поэтому ставку делали на грузовой авиатранспорт.
Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта Минск
Сегодня он может принимать все типы воздушных судов, которые обслуживаются в авиации, для грузовых перевозок. Это в основном делалось для мультимодального комплекса «Бремино групп», на сегодняшний день было обслужено 29 грузовых бортов.
При разумном подходе перспективы у аэропорта внушительные. Не сбавляя воздушных оборотов, претендовать можно на статус международного логистического хаба.
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