82-я годовщина начала блокады Ленинграда – собрали воспоминания очевидцев чудовищной трагедии

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня вспоминают одну из самых скорбных дат Великой Отечественной. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 872 дня голода, лишений и тяжелейших страданий. До сих пор не установлена точная цифра погибших, по разным данным, блокада унесла жизни до полутора миллионов человек. И только 3 % погибли в результате бомбежек, остальные – от голода. Их память сегодня почтили в Минске у монумента Победы. Репортаж Оксаны Семашко.

Когда началась блокада, Тамаре Вешняковой было всего 8. Как и многим детям Ленинграда, ей пришлось сражаться за жизнь. Изнеможенное тело ребенка от цинги и дистрофии пронизывала боль. То, о чем тяжело рассказывать, она почти в свои 90 рифмует в стихи.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Голодная смерть нас уже накрывала холодным и черным крылом, но чудом спаслись мы от страшного ада и память об этом несем. 82-я годовщина с начала блокады. Очевидцы тех страшных событий собираются вместе у Вечного огня и дают наставления подрастающему поколению, бодро называя себя «девочками».

Нина Третьякова, блокадница Ленинграда:

Я только родилась в октябре 41 года. И как раз в это время Гитлер издал указ: «Ленинград нужно сровнять с землей. В живых не должно оставаться вообще ленинградцев. Это должна быть немецкая территория. И если русские, то только в прислугах, какими-то робами быть». И это был вообще настоящий ад, потому что воды не было, электричества не было, за водой ходили на Неву. Больше всего в блокаду досталось детям, новорожденным. Шансов выжить в таких условиях у них было крайне мало. Спустя время в советском правительстве издали указ об экстренной эвакуации семей с грудничками в другие регионы.

Оксана Семашко, корреспондент:

Большая часть ленинградцев умерла в первую самую суровую зиму с 41-го на 42-й. Почти в минус 32. Отопления в домах не было. Нечего было есть. Для братского народа белорусский вклад в общую Победу бесценен. Так, уроженец Могилевской области Феодосий Смолячков на ленинградском фронте был снайпером. Лично уничтожил 125 фашистов.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Есть у нас материалы Валентина Петровича Дрозда, который командовал эскадрой кораблей Балтийского флота. Он руководил прорывом кораблей из Таллина в Кронштадт. Он участвовал в боях за Ленинград и, к сожалению, погиб в 1943 году. О том, что память о своих героях должна жить вечно, сегодня вторят союзники. Уже 21 сентября в Минске состоится масштабный форум. На него съедутся ведущие военные историки Беларуси и России.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

В присутствии большого количества молодых людей будут обсуждаться вопросы, связанные и с сохранением исторической памяти, и с противодействием фальсификации истории, и с объективным освещением различных аспектов, в том числе связанных с историей Великой Отечественной войны. Не обделены вниманием и заботой будут и те, кто перенес все испытания военного Ленинграда. В Минске их осталось всего 79 (самым взрослым 100 лет), в целом в стране – чуть более 200.