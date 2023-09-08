«Труд ежедневный тяжёлый, но и творческая работа». Поговорили с лучшим озеленителем «Минского мастера»

Новости Беларуси. Лауреаты «Минского мастера» представляют самые разные сферы, но объединяет их одно – любовь к своей профессии и, конечно, к родной столице. Каждый день они делают наш город краше и уютнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одним из победителей конкурса профессионального мастерства познакомилась Дарья Седун.

Минск – ухоженный и зеленый город: везде цветы, деревья, тенистые зоны отдыха. Во многом это заслуга Нины Сергеевны Ковалевой. Вот уже 23 года женщина работает в Зеленстрое и колдует над убранством столицы. Под ее контролем – Партизанский район. И у него есть свой узнаваемый стиль.

Нина Ковалева, рабочий зеленого строительства УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:

Много чего делаем. Уборка травы после покоса, осенью – выгребаем листву, зимой – снег чистим. Дорожки, тротуары, подход к метро, чтобы утром, когда люди идут на работу, было приятно пройти, а не по колено снега было. Летом или в начале лета у нас идет посадка цветов.

Мало просто высадить – за любыми растениями нужен уход. Особенно в большом городе, когда вокруг машины, люди. Так что в графике – практически ежедневная прополка, полив, подкормка.

Нина Ковалева:

Это и труд ежедневный тяжелый, но и творческая работа летом. Когда планируешь с мастером: как красиво посадить цветы, где именно посадить такие цветы, сорт такой цветов, в таком – такой, горку делаешь красиво. Это тоже стоит подумать, поразмыслить – это тоже творческий труд.

А еще к цветам нужно по-доброму, рассказывает Нина Сергеевна. Они хрупкие, негатива не любят. Поэтому для красивых клумб нужно всегда быть в хорошем настроении, улыбается женщина. Старается придерживаться собственного правила. Позитива в работу добавляют и минчане.

Нина Ковалева:

Летом, когда все горит красками яркими, это замечательно. На свой труд смотришь и радуешься. Когда еще люди благодарят – это вдвойне приятно.

Один из любимых праздников женщины – День города. В этом году значимую дату Нина Сергеевна встречает в статусе лучшего озеленителя столицы. О своей победе в конкурсе «Минский мастер» рассказывает смущенно – было интересно попробовать свои силы. Занять первое место даже не думала. Сегодня получает благодарность за свою работу от руководства города.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это праздник для тех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы наш город становился лучше, краше, комфортнее. Это действительно люди, профессионалы с большой буквы – и вот за это им огромное спасибо.