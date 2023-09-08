«Бенефициары из Европы хотели отжать «Коммунарку». Где теперь предприятие закупает какао-бобы?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот говорят, что собака крутит хвостом, а это кончик хвоста пытается крутить собакой. Проблема в том, что, конечно, Президент думает обо всех, но прежде всего о белорусах. Помнишь, как бенефициары из Европы хотели отжать «Коммунарку» нашу? Начали диктовать цены на какао-бобы. Поставщики сырья хотели забрать один из брендов нашей продукции. Представь детский подарок на Новый год, они хотели вырвать из белорусских ручек этот подарок. Сейчас наша «Коммунарка» пользуется именно африканскими какао-бобами. Я оцениваю, что наши конфеты стали еще лучше. Они диктуют условия: отдавайте нам, хотят прихватизировать и украсть у белорусской госсобственности брендовое предприятие. А сколько еще другого сырья есть… Президент много говорит о том, что надо создавать новую кооперационную промышленность, то, что мы в Союзном государстве предлагаем, на евразийском пространстве. Еще не надо забывать, что зеленая экономика, электромобили. Так вот в Африке кладовая тех химических элементов, которые нужны для создания главного в электромобиле – батарей. Это очень важно, Президент знает наш, в каком векторе действовать. Тем более в Африке будут встречаться Россия, Китай, Беларусь, наши дружественные страны. Плюс площадка БРИКС.

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