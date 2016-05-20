Может ли ЖЭС заставить жильцов платить за капитальный или косметический ремонт дома?

Капитальный ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Герои этого сюжета давно мечтают о капитальном ремонте, и когда им предложили косметический, они взбунтовались.

«Помогите, нашу парадную превратили в подъезд ужасов!» С такими словами на горячую линию телеканала обратились минчане, проживающие по улице Уборевича. Мы попытались выяснить, кто и зачем пугает мирных жителей.

Нина Романович:

Сейчас у нас сделали текущий ремонт подъезда. Мы его не хотели. Но они побелили потолки, вся побелка попала на краску.

Дому № 146 в этом году исполняется 46 лет. Возраст, согласитесь, почтенный. Годы потрепали не только жильцов, но и здание. Люди, проживающие здесь были уверены, что вот-вот и на них падет манна небесная в виде капитального ремонта. Увы, коммунальщики посчитали иначе. И осенью 2015 года, силами местного ЖЭС № 75 была проведена инспекция состояния дома. По результатам было сделано заключение о необходимости провести текущий ремонт за счет средств жильцов.

Жильцы 146 дома, утверждают: любой ремонт, если это не капитальный ремонт дома, ремонтом как таковым не является, а значит и деньги зря выбрасывать, не стоит. В ЖЭС с этим категорически не согласны.

Владимир Лебедев, директор ЖЭСа №75:

Это места общего пользования. Жильцы должны делать ремонт сами.

Вполне логично, что вместе с правами на жилье мы получаем еще и обязанности по его нормальному содержанию. Часто, после ремонта собственники квартир продолжают мусорить и бросать окурки в местах общего пользования. Но с недавнего времени на помощь пришел метод воспитания рублем.

Любопытная тенденция. Если еще вчера большинство городских жителей радели за ремонт любого вида, потому что тот проводился за счет средств бюджета, то сегодня многим все равно, что творится за дверью их квартиры. Главное – не платить. Однако проигнорировать требование законодательства о содержании подъезда в порядке не получится.

Косметический ремонт за космическую сумму жильцам никто не предлагал. Так как на собрание по вопросу текущего ремонта явилось лишь 20% жильцов и согласие на косметические работы они давать отказались, в ЖЭСе действовали согласно законодательству. В случае несогласия жильцов оплатить косметические работы по обновлению подъезда будет выполняться самый бюджетный вариант ремонта с последующей обязательной оплатой всеми собственниками и нанимателями. Со стойкими отказниками вопрос решается в судебном порядке.

Владимир Лебедев, директор ЖЭСа №75:

Сметная стоимость одного квадратного метра составляет 6.644 руб. Мы еще дали рассрочку на три месяца.

Если объективно оценить происходящее, оправдана, лишь претензия жильцов по поводу уборки подъездов после строительных работ. Следы краски на полу, окнах и стенах создают не самое лучшее впечатление. Но в ЖЭСе нас заверили, что в ближайшее время все будет убрано.

Владимир Лебедев, директор ЖЭСа №75:

Я лично уже говорил, чтобы убрали. Сегодня скажу еще раз и проконтролирую. Конечно, все будет убрано.

И пока большинство жителей 146 дома по улице Уборевича недовольны свежеокрашенными стенами и обновленными лестничными пролетами, в других домах столицы есть и такие, кто превратил свои подъезды в настоящее достояние. Как говорил Цицерон, по состоянию дома легко судить владельце.

Вообще, я удивляюсь инертности наших людей. Где были возмущенные жильцы, когда все только начиналось? На собрание пришло 20 %, качеством работ возмущаются единицы. Да, сумма в 40 тысяч рублей за ремонт не сильно бьет по кошельку. Но где гарантия, что завтра коммунальщики не попросят по 4 миллиона?