Любовь к животным, свежий воздух и отличный загар – какие ещё плюсы профессии пастуха?

В народе говорят: «Молоко на языке коровы, в руках доярки и в ногах пастуха». Действительно, от хорошего выпасла и кормления зависит качественный продукт.

200 коров в стаде и каждая бурёнка даже характером служит его голосу и чувствует доброту.

Георгию передалась по наследству: бабушка работала дояркой, дядя – был пастухом. С малых лет Георгий отправлялся на бескрайнее пастбище и постигал азы ремесла.

Свежий воздух и отличный загар – несомненно плюсы профессии. Скучать на любимой работе – некогда. За каждой бурёнкой – как за родным ребёнком: глаз да глаз.