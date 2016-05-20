Детская площадка или минное поле: почему ЖЭС не заботится о безопасности детей на игровых площадках Минска?

В столице более трех тысяч детских игровых площадок, на которых установлено почти 21 тысяча единиц детского игрового и спортивного оборудования. Герои этого сюжета уверены, что детская площадка в их дворе может принести не радость детям, а увечья.

Ярко весело и безопасно – это, пожалуй, основные критерии качества как детской площадки, так и счастливого детства. Решил отправить сына во двор и минчанин Артём Свирид. Но вскоре чуть не пожалел, что не оставил отпрыска дома играть в компьютерные игры.

Артём Свирид:

У меня маленький сын, вот, начал ходить. Бегает по двору сам-один. И вот столкнулись с такой проблемой, что площадка не соответствует своему уровню.

Существуют определённые нормы обустройства зон для детских игр. На площадке должно учитываться всё: высота игровых сооружений, расстояние, на котором они расположены друг от друга, прочность закрепления конструкции и т.д. А контролировать порядок в детском царстве призваны хорошо известные жилищно-коммунальные службы.

Артём Свирид:

Ну вот, посмотрите: вызывали вроде бы ЖЭС. Вроде бы они устранили, но если чуть-чуть копнуть, посмотрите, какие острые углы. Без всяких усилий. Т. е. ребёнок если упадёт, то это будет беда. Посмотрите на эти турники. Тут, наверное, никто бы не решился сделать подъём с переворотом, т. к. из-за этих глыб можно попасть в больницу.

Негодование Артёма вполне обосновано: столичный двор на улице Лобанка,75, при внимательном рассмотрении напоминает минное поле. По нормам безопасности, игровые конструкции не должны иметь острых углов, а песочницы для дошкольников должны быть накрыты крышкой. Этого на местной детской площадке нет и в помине. Как нет и специальных резиновых отбойников на качелях. Возня здесь похожа на игру «Остаться в живых» – среди выпирающих из земли кусков бетона, железных осколков и ржавых гвоздей.

Надежда Хорошко, мать четверых детей:

У меня ребёнок потерял зубы здесь! Он бежал-бежал, упал, ударился и всё. Потом стали чернеть зубы, и мы поехали в больницу вырывать. Вчера тоже мама какая-то гуляла с ребёнком. Ребёнок тоже подходит к качелям, ударился и разбил голову.

Возмущённые родители пытались призвать к ответу местных коммунальщиков из ЖЭС №117, но те лишь присыпали кучу проблем кучкой песка.

Надежда Хорошко:

Обращались мы в службу «115». Нам сказали, что выполнять дали срок. Но мы звонили ещё в апреле, т.е. до этого момента никто не шевелился, пока наш ещё один сосед не позвонил. Тогда они ещё немного как-то зашевелились.

Артём Свирид:

ЖЭС это не решает. Я звонил туда 2 раза, и мне перезванивали мастера. Сказали, что они ничего сделать не могут.

Как выяснилось, рабочие ЖЭС действительно не всемогущи. С апреля этого года хоть сколько-нибудь серьёзные задания, вроде отбития острых углов бетона у основания качелей, не в компетенции ЖЭС. Отныне, такие работы ЖРЭО обязан выставлять на тендер. Работы получает тот подрядчик, который предложит выполнить работу «подешевле». Легко догадаться, что подобные аукционы эконом-класса отнюдь не ускоряют решение бытовых проблем.

Артём Свирид:

Я по профессии сам строитель и прекрасно понимаю, как это можно исправить. Тут много труда не составит сбить старый бетон и забетонировать чуть качели. Можно яму поглубже выкопать и просто по уровню земли опустить их ниже. Соответственно, бетона меньше.

Кроме сомнительных игровых конструкций, для белорусских дворов актуальна проблема домашних и неприкаянных братьев меньших, которые невозмутимо гадят везде, включая песочницы.

Анна Ивановна, пенсионерка:

Детская площадка, а с того же дома выпускает… Она сядет на скамейку, а он каждое боже утро по этой площадке бегает, и все свои дела на детской площадке.

Из справедливости заметим, что после визита журналистов программы «Добро пожаловаться» в ЖЭС №117, коммунальщики оперативно подремонтировали сломанные лавочки, а острые куски бетона вновь засыпали песком. Но сколько ещё родителям придётся ждать настоящего ремонта, в условиях тендера – загадка.