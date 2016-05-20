Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси: строительство МКАД-2 завершится до конца 2016 года

Новости Беларуси. Строительство второй минской кольцевой дороги завершится до конца 2016 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси. Дорожно-строительные работы сейчас в самом разгаре. Выделение средств предусмотрено Государственной инвестиционной программой.

Решение о возведении МКАД-2 было принято еще в 2010 году, но к активной работе по ее строительству приступили лишь в 2014-м. С введением дорожной артерии появится возможность разгрузить столицу от транзитного потока автомобилей и улучшить экологическую обстановку в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.