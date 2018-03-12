Может ли отдельный магазин присвоить себе парковку у входа?

Новости Беларуси. Программа «Добро пожаловаться» ежедневно получает множество звонков от телезрителей. Интересуется Ирина из Минска.
Ирина Сапожникова, минчанка:
Может ли парковка предназначаться для стоянки автомобилей посетителей только одного магазина?
Дарина Гулюта, юрист:
Такой знак может быть установлен в двух случаях: когда его установка была внесена в проект, и он был установлен при введении парковки в эксплуатацию. Кроме того данную парковку можно согласовать дополнительно в органах ГАИ.