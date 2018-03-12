Рыба оттаивает и превращается в «кашу»: куда обратиться с претензией?

Новости Беларуси. Программа «Добро пожаловаться» получает большое количество звонком и сообщений с вопросами от телезрителей. Спрашивает Лидия Захарченко из Слуцка.

Лидия Захарченко, г. Слуцк:

В последнее время часто сталкиваюсь с такой проблемой: покупаю в магазине замороженную рыбу. А когда она оттаивает, обнаруживается, что рыба разваливается на куски.

Мясо – как фарш. Могу ли я такую рыбу отнести обратно в магазин и вернуть за нее деньги?

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребитель приобрел товар и считает, что данный товар ненадлежащего качества, ему необходимо обратиться с письменной претензией в Книгу замечаний и предложений объекта торговли. Также потребитель имеет право обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии с жалобой на продукт питания. Кроме того потребитель имеет право обратиться в управление торговли.