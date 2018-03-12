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«Откликаются на просьбы граждан, решают положительно все наши проблемы». Минчанка благодарит корреспондентов СТВ

12 марта 2018 11:25
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Новости Беларуси. Телезрительница Татьяна Алтунян выражает благодарность телеканалу СТВ. В феврале 2018 года минчанка стала жертвой продажников. Кастрюля, которую она за 520 рублей прикупила на презентации, благополучно с помощью корреспондента программы «Добро пожаловаться» вернулась к продавцу.

Татьяна Алтунян, минчанка:
Хочу сказать вашему руководителю, генеральному директору, большое спасибо «Столичному телевидению», что они откликаются на просьбы граждан! Что они решают положительно все наши проблемы. Это очень здорово! Я хочу пожелать, прежде всего, здоровья, любви, весеннего настроения. Наконец, весна уже скоро будет! И всех женщин, девушек, девочек поздравляют с 8 марта!

А программе – чтобы она обязательно работала и помогала жителям столицы во всех проблемных вопросах.

Очень здорово! Спасибо вам большое, огромное! Храни вас Господь!

Мы рады, что наше посильное участие помогло Татьяне вернуть не только деньги, но и веру в справедливость!

# общество # Защита прав потребителей

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