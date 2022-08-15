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Сдать анализы, поговорить с психологом. Каких врачей нужно пройти перед школой?

15 августа 2022 14:10
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Медицинский осмотр перед школой – это не просто формальность. Его результаты помогут учителю подобрать для каждого ребенка комфортное место в классе в соответствии с ростом, остротой зрения и слуха.

Для учителя физкультуры важно знать группу здоровья ребенка, чтобы дать ему правильную нагрузку. Частенько при подготовке к школе все внимание сосредоточено на форме и канцелярии, но не стоит забывать и о медицинской справке. Многие родители будущих первоклашек уже позаботились об этом и оформили свое чадо по всем пунктам.

Сдать анализы, поговорить с психологом. Каких врачей нужно пройти перед школой?-1

Анастасия Васковская, мама будущего первоклассника:
Об этом мы знали заранее, поэтому записались ко всем необходимым врачам, педиатр подписал нам справку, быстренько за три дня мы все сделали. Самое основное, я так считаю, заранее подготовить канцтовары, потому что ближе к школе очереди большие в магазинах, мы закупили все еще в мае. Мы прошли психолога по готовности к школе, она провела ряд тестов с ним, результат неплохой, поэтому идем в школу.

Углубленный медицинский осмотр надо проходить всем детям, достигшим шестилетнего возраста, вне зависимости от того, останется ребенок в садике или же отправится за школьную парту.

Сдать анализы, поговорить с психологом. Каких врачей нужно пройти перед школой?-4

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «1-я городская поликлиника»:
Это все проходится согласно 96 постановлению о прохождении диспансеризации. Дети проходят на 6 лет весь комплекс обследования, включая общий анализ крови плюс сахар, общий анализ мочи, кардиограмма, осмотры: хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог и все остальное зависит от каких-либо наличий диагнозов и заболеваний ребенка.

Если будущий первоклассник прошел диспансеризацию в течение года, то знайте: анализы действительны, накануне школьной поры нет необходимости проходить все заново. Можно просто обратиться к врачу-педиатру – и он выдаст вам нужную справку.

Сдать анализы, поговорить с психологом. Каких врачей нужно пройти перед школой?-7

Наталья Олихвер:
Все данные специалист указывает, в постановлении они годны год. Мы даем справку о состоянии здоровья, они же также проходят осмотр психолога. Обычно в дошкольном учреждении. И дается комплексное обследование: готов ребенок к школе либо нет.

Сдать анализы, поговорить с психологом. Каких врачей нужно пройти перед школой?-10

# Государственная политика в области образования # общество # Анастасия Васковская # Наталья Олихвер # Валерия Яскевич # Фотофакт

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