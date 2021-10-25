«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань

Новости Беларуси. Настоящая сказка разворачивается на трассе Гродно – Поречье. Благородное животное каждый день выходит из леса на дорогу к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной обитатель вызвал фурор у местных жителей. Люди делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами с оленем, который охотно позирует на камеру за угощение.

Очевидцы отмечают, что рогатый не только необычайно красив, но еще и совсем ручной, даже разрешает себя гладить. На необычное поведение животного обратили внимание и работники Гродненского лесхоза. Они отметили, что это не совсем олень, а лань европейская – подвид оленьих, самец, которому около четырех лет. В белорусских лесах такие лани не водятся, и он не может примкнуть к стаду, а в одиночку – слишком уязвим.

Алексей Григас, главный лесничий Гродненского лесхоза:

У нас вблизи Августовского канала есть охотничий вольер, и там у нас содержатся точно такие же лани. У нас не убегала, прорывов по сетке не было. Мое предположение, что она откуда-то прибежала или сбежала. Может, с какого-то вольерного хозяйства, может быть, из-за границы пришла, потому что там территория Литвы недалеко. И ввиду того, что содержалась в вольере, она так реагирует на людей.