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«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань

25 октября 2021 18:53
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Новости Беларуси. Настоящая сказка разворачивается на трассе Гродно – Поречье. Благородное животное каждый день выходит из леса на дорогу к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань-1

Лесной обитатель вызвал фурор у местных жителей. Люди делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами с оленем, который охотно позирует на камеру за угощение.

«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань-4

Очевидцы отмечают, что рогатый не только необычайно красив, но еще и совсем ручной, даже разрешает себя гладить. На необычное поведение животного обратили внимание и работники Гродненского лесхоза. Они отметили, что это не совсем олень, а лань европейская – подвид оленьих, самец, которому около четырех лет. В белорусских лесах такие лани не водятся, и он не может примкнуть к стаду, а в одиночку – слишком уязвим.

«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань-7

Алексей Григас, главный лесничий Гродненского лесхоза:
У нас вблизи Августовского канала есть охотничий вольер, и там у нас содержатся точно такие же лани. У нас не убегала, прорывов по сетке не было. Мое предположение, что она откуда-то прибежала или сбежала. Может, с какого-то вольерного хозяйства, может быть, из-за границы пришла, потому что там территория Литвы недалеко. И ввиду того, что содержалась в вольере, она так реагирует на людей.

«Может быть, из-за границы пришла». Под Гродно завелась ручная лань-10

Специалисты призывают не кормить лань хлебом, печеньем и другими человеческими продуктами – это может привести к гибели животного. В качестве угощения подойдут лишь овощи и фрукты. Также вызывают опасение прогулки рогатого по проезжей части. Потому в Гродненском лесхозе рассматривают варианты, как красавца забрать к сородичам в охотничий вольер. Там он будет в безопасности.

# Животные # общество # Алексей Григас # Фотофакт

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