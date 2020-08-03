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«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей

03 августа 2020 14:30
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Новости Беларуси. Три педагога из Смолевичей в числе победителей Международного фестиваля искусств «Молодечно CityArt – 2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей-1

Каждый преподаватель представлял свою работу в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Среди них – вышивка, роспись по шелку, роспись по стеклу, валяние из шерсти.

Педагоги не в первый раз становятся лауреатами и победителями различных конкурсов, но в этом году был новый опыт – в дистанционной форме. Определенной темы для творчества не было, поэтому мастерицы смогли полностью выразить свои чувства через искусство.

«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей-4

Диана Борткевич, педагог дополнительного образования Эколого-биологического центра детей и молодежи Смолевичского района:
Стараюсь осваивать новое, стараюсь взять максимально в декоративно-прикладном искусстве. Сейчас осваиваю новую технику рисование по воде. В жизни мое творчество мне помогает отдохнуть. Если есть какие-то сложные ситуации, я успокаиваюсь этим.

«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей-7

Татьяна Шидловская, педагог дополнительного образования Эколого-биологического центра детей и молодежи Смолевичского района:
Одна из работ у меня была представлена батик. Она выполнена в технике горячего батика, выполняется поэтапно. И долгий период выполнения работы. Я даже себя проверяю в этом усидчивость у детей развивается, у самой.

«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей-10

Сейчас педагоги готовят изделия для нового конкурса на лучшую сувенирную работу. Притом ежегодно и с этого фестиваля приезжают с дипломами.

# Декоративное искусство # общество # Диана Борткевич # Татьяна Шидловская # Фотофакт

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