«Моё творчество помогает мне отдохнуть». Что говорят победительницы конкурса «Молодечно CityArt – 2020» из Смолевичей

Новости Беларуси. Три педагога из Смолевичей в числе победителей Международного фестиваля искусств «Молодечно CityArt – 2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый преподаватель представлял свою работу в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Среди них – вышивка, роспись по шелку, роспись по стеклу, валяние из шерсти.

Педагоги не в первый раз становятся лауреатами и победителями различных конкурсов, но в этом году был новый опыт – в дистанционной форме. Определенной темы для творчества не было, поэтому мастерицы смогли полностью выразить свои чувства через искусство.