Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам

Новости Беларуси. Соберём детей в школу вместе. В Беларуси стартовала благотворительная кампания Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соберём детей в школу вместе. В Беларуси стартовала благотворительная кампания Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волонтёры помогают семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 1 сентября. В 2020 году поддержать планируют 7 тысяч школьников.
Узнать волонтёрские пункты этой акции в магазинах несложно. В торговых объектах установлены специальные контейнеры. Любой может положить сюда вещь из списка необходимого. Это рюкзаки, пеналы, канцелярские принадлежности, школьная, спортивная форма и обувь. Для каждого ребенка сформируют набор и передадут в преддверии Дня знаний.
Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:
Особенность этого года, что выдавать мы будем что-то вроде «рюкзака мечты». Туда будет входить сразу целый набор всего необходимого для подготовки в школу. В этом году мы определили 3 категории детей, которые получат поддержку в рамках кампании. Это дети с инвалидностью, дети беженцев и дети, чьи семьи оказались в социально опасном положении. В этом году мы постарались выбрать те категории, которые наиболее нуждаются, потому что кроме нас помогают подготовиться к школе и другие организации, проекты, волонтеры.
Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами. Передать школьные наборы в один из офисов организации либо волонтёрам Красного Креста. Также можно перечислить сумму на покупку принадлежностей через ЕРИП. Сделать доброе дело можно до середины сентября.