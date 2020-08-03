Прямой эфир

Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам

03 августа 2020 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соберём детей в школу вместе. В Беларуси стартовала благотворительная кампания Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам-1

Волонтёры помогают семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 1 сентября. В 2020 году поддержать планируют 7 тысяч школьников.

Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам-4

Узнать волонтёрские пункты этой акции в магазинах несложно. В торговых объектах установлены специальные контейнеры. Любой может положить сюда вещь из списка необходимого. Это рюкзаки, пеналы, канцелярские принадлежности, школьная, спортивная форма и обувь. Для каждого ребенка сформируют набор и передадут в преддверии Дня знаний. 

Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам-7

Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:
Особенность этого года, что выдавать мы будем что-то вроде «рюкзака мечты». Туда будет входить сразу целый набор всего необходимого для подготовки в школу. В этом году мы определили 3 категории детей, которые получат поддержку в рамках кампании. Это дети с инвалидностью, дети беженцев и дети, чьи семьи оказались в социально опасном положении. В этом году мы постарались выбрать те категории, которые наиболее нуждаются, потому что кроме нас помогают подготовиться к школе и другие организации, проекты, волонтеры. 

Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам-10

Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами. Передать школьные наборы в один из офисов организации либо волонтёрам Красного Креста. Также можно перечислить сумму на покупку принадлежностей через ЕРИП. Сделать доброе дело можно до середины сентября.

# Благотворительная акция # общество # Роман Мосько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?
03 августа 2020 13:29

В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?

Как в Беларуси изменятся правила вывоза мусора?
03 августа 2020 13:19

Как в Беларуси изменятся правила вывоза мусора?

На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?
03 августа 2020 13:05

На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?