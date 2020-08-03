Помощь ко Дню знаний. Красный Крест будет выдавать «рюкзак мечты» школьникам

Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:

Особенность этого года, что выдавать мы будем что-то вроде «рюкзака мечты». Туда будет входить сразу целый набор всего необходимого для подготовки в школу. В этом году мы определили 3 категории детей, которые получат поддержку в рамках кампании. Это дети с инвалидностью, дети беженцев и дети, чьи семьи оказались в социально опасном положении. В этом году мы постарались выбрать те категории, которые наиболее нуждаются, потому что кроме нас помогают подготовиться к школе и другие организации, проекты, волонтеры.