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«Череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов». Необычная арт-площадка открылась в Крупках

03 августа 2020 14:26
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Новости Беларуси. Культурный проект стартовал в Крупках. В самом сердце города появилась своеобразная арт-площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов». Необычная арт-площадка открылась в Крупках-1

Здесь жители и гости могут увидеть полотна местных художников, а также поучаствовать в мастер-классах. Таким образом, свободное время можно провести не только интересно, но и с пользой – познакомиться с различными видами искусства, историей города и традициями предков.

«Череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов». Необычная арт-площадка открылась в Крупках-4

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:
ART-Krupki – это погружение в мир искусства, творчества, череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов. У нас разные и мастер-классы известных художников из Минска, и музыкальные номера, вечера. В общем, планы грандиозные.

«Череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов». Необычная арт-площадка открылась в Крупках-7

Также предусмотрена работа фотозон. Арт-площадка будет работать до конца лета.

# Арт-проекты # общество # Кристина Жукова # Фотофакт

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