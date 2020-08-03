«Череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов». Необычная арт-площадка открылась в Крупках

Новости Беларуси. Культурный проект стартовал в Крупках. В самом сердце города появилась своеобразная арт-площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь жители и гости могут увидеть полотна местных художников, а также поучаствовать в мастер-классах. Таким образом, свободное время можно провести не только интересно, но и с пользой – познакомиться с различными видами искусства, историей города и традициями предков.

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:

ART-Krupki – это погружение в мир искусства, творчества, череда интересных выставок, мастер-классов, перформансов. У нас разные и мастер-классы известных художников из Минска, и музыкальные номера, вечера. В общем, планы грандиозные.