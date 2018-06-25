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Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня

25 июня 2018 18:28
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Новости Беларуси. Молодые и успешные. В БГУ 25 июня чествовали лучших студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничном вечере приняли участие 600 выпускников.

Все они за время учебы показывали высокие результаты в научной, культурной и спортивной жизни альма-матер. Всего же в 2018 году диплом БГУ получат более 5500 начинающих специалистов.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-1

Алеся Володько, выпускник Белорусского государственного университета:
Мы, скажем так, специалисты в области рекламы, менеджмента, СМИ – универсальные солдаты. Надеюсь, что дальше буду развиваться, а там посмотрим, может, будем делать рекламу всему миру.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-4

Матвей Шебалин, выпускник Белорусского государственного университета:
У меня в планах пойти в магистратуру университета. Честно говоря, я за эти 4 года очень сильно прикипел к этому месту, что с удовольствием остался бы в будущем здесь преподавать.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-7

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Они креативные, смелые. Они не не боятся задавать вопросы. Несмотря на то, что они все разные, я очень рассчитываю, что их объединяет любовь к альма-матер – к Белорусскому государственному университету.

Мое пожелание – прежде всего, найти себя во взрослой жизни. Для этого нужно учиться смотреть на себя со стороны. Быть успешным – то есть выявлять, развивать, совершенствовать свои возможности, свой потенциал и, в общем-то, реализовать свою миссию в этой жизни.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-10

Доброй традицией стал парад деканов БГУ в мантиях.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-13

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-15

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-17

Также в программе праздничная программа с музыкальным концертом и поздравлениями артистов Творческого союза БГУ и звезд белорусской эстрады.

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня-20

# Студенты # общество # Андрей Король # Фотофакт

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