«Все удивляются, насколько заброшено это святое место». Что изменится на Военном кладбище в Минске после реконструкции

Новости Беларуси. Благоустроить память. На самом старом столичном кладбище – Военном – идет реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2015 году в рамках инвентаризации мест захоронения было определено более 3,5 тысяч заброшенных могил. На каждой для родственников оставили объявление – «Приведите в порядок». Порядка 80 участков были преображены. Остальные статус «заброшенных» подтвердили временем.

Ключник кладбищенского храма Александра Невского отец Дмитрий служит здесь уже 20 лет. Потому на его глазах военный погост умирал – с эстетической точки зрения. Десятилетия не щадили ни железные кресты – они просто стояли наперекос, ни надгробия с затертыми именными табличками, давшие трещины, ни поржавевшие ограды, хлипко сохранившие контур могил.

Протоиерей Дмитрий, ключник храма Александра Невского:

То, что началась реконструкция кладбища, мы только благодарны. За прошедшие несколько десятилетий кладбище действительно пришло в ужасное состояние. Его достаточно часто посещают туристы, и все удивляются, насколько заброшено это святое место. А недавно одна из прихожанок храма даже поранилась об торчащее острие покосившегося забора у могилы партизанки.

Протоиерей Дмитрий:

Ограда достаточно высокая, и человек обратился потом за медицинской помощью.

Военный некрополь на улице Козлова – самый старый в черте столицы. Первые упоминания о кладбище Минского военного госпиталя датируются 1840 годом. Здесь были погребены участники русско-турецкой войны. В конце XIX века старое кладбище закрыли, а подле появилось новое поле, в основном, также для павших в бою в Первую мировую и Великую Отечественную войну.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Здесь до 50-х годов прошлого века земля принимала бойцов и командиров, а также интеллигенцию и видных деятелей нашей страны. Вот как раз за моей спиной покоится прах знаменитых песняров Беларуси – Янки Купалы и Якуба Колоса. Сегодня вечную тишину здесь нарушает вот этот агрегат, жадно поедающий трухлявые ветки аварийноопасных деревьев, превращая их в щепу.

В 2015 году в новой редакции появился закон «О погребении и похоронном деле», где в 22-м пункте спецорганы обязали раз в два года проводить инвентаризацию мест на кладбищах. С августа по сентябрь того года в фокусе внимания сотрудников спецкомбината КБО был и военный некрополь на Козлова.

Здесь почти 8 тысяч захоронений. На неприглядных и неухоженных были оставлены эдакие письма-просьбы навести порядок.

За два года ответили делом лишь посещающие 80 могил. Почти 4 тысячи подтвердили статус «заброшенные». Теперь их судьбой займется государство – за свой счет реконструируют. Галина Григорьевна с сумкой, набитой искусственными букетами, пробирается к своим. Бывает здесь часто. Сперва направляется к тете и дяде. Их могилки словно гранитные черные острова выделяются среди других. И сразу женщина высказывает мнение о кладбищенских переменах.

Хорошо, что так сделали. А эти изгороди старые абсолютно не нужны. Здесь всегда убиралось, всегда косилось. А вот эта женщина растерянно смотрит по сторонам: в новом ландшафте, где похоронена ее бабушка, спасавшая внучку в годы немецкой оккупации, найти пока не удается. Казалось, только была на Радуницу, а теперь от ограды и надгробия и след простыл. Но замдиректора спецкомбината спешит успокоить: всё внесено в план, скоро появится новая плита.

Мне моя бабушка, которая мне жизнь спасла во время войны, очень дорога. Я приезжаю, смотрю – ничего нету, пустое место. Сказали, что установят вот такой квадратик. На кладбище многолюдно: меж могилами кропотливо проводят свой рабочий ритуал сотрудники спецкомбината. Они ликвидируют ветхие ограды и памятники. Однако память не канет в небытие. На месте каждой могилы установят специальные плиты.

Сергей Тур, заместитель директора спецкомбината бытового обслуживания:

Ни одно захоронение переносить, сносить и демонтировать не будут. На том месте, где было заброшено захоронение, будет стоять подголовник установленного образца.

Если есть где фамилия, имя, отчество, то на этом подголовнике выбиваются фамилия, имя, отчество с датами рождения и смерти. Где нет фамилии – просто ставится подголовник без фамилии.