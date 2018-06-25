По летнему графику. Столичное метро меняет расписание

Новости Беларуси. С 25 июня столичная подземка будет принимать пассажиров с 5.30 утра до 00.40 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С 25 июня столичная подземка будет принимать пассажиров с 5.30 утра до 00.40 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На первой линии в часы пик интервал движения поездов составит две с половиной минуты, а на второй – 3 минуты утром и 3,5 – вечером.
Есть перемены и в работе наземного транспорта. До 24 августа автобус №47С в направлении «Вокзал–филиал БГУ» будет отменён из-за снижения пассажиропотока.