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По летнему графику. Столичное метро меняет расписание

25 июня 2018 17:59
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Новости Беларуси. С 25 июня столичная подземка будет принимать пассажиров с 5.30 утра до 00.40 ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По летнему графику. Столичное метро меняет расписание-1

На первой линии в часы пик интервал движения поездов составит две с половиной минуты, а на второй – 3 минуты утром и 3,5 – вечером.

По летнему графику. Столичное метро меняет расписание-4

Есть перемены и в работе наземного транспорта. До 24 августа автобус №47С в направлении «Вокзал–филиал БГУ» будет отменён из-за снижения пассажиропотока.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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