«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси

Окунуться в прошлое и будущее суверенной Беларуси благодаря уникальному и масштабному выставочному проекту. Он развернется в Минском международном выставочном центре. 30 лет достижений на площади более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас экспозиция «Моя Беларусь» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, даже на такой огромной территории сложно вместить все сферы и этапы развития страны.

Помогли современные технологии и интерактивный формат. На каждом шагу посетителей будут удивлять современными и уникальными разработками от лучших отечественных умов. Организаторы уверяют: подобного в нашей стране еще не было. Удалось объединить под одной крышей все, чем гордиться Беларусь. А мы действительно во многом выходим за рамки возможного в независимом пути развития.

Атмосферу на выставке создаст зона культурных проектов. На площадке ежедневно будут проходить различные мероприятия: театральные представления, кинопоказы, концерты и творческие встречи. Все это на локациях Минского международного выставочного центра.

Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности «БелЭкспо»:

В Республике Беларусь отсутствовала площадка, которая бы обеспечила технические требования организаторов для проведения здесь крупных конгрессно-деловых мероприятий, форумов, конференций, съездов, таких как БРИКС или выставка ИННОПРОМА. И мы уверены, что Республика Беларусь, с появлением этого комплекса, сможет звучать на международной арене не только как страна чистая, красивая, открытая, спокойная, но и как ключевая точка на мировой арене деловых событий.

Минский международный выставочный центр – объект с уникальными техническими решениями. Есть возможности трансформировать выставочное пространство из двух залов сразу в пять с автономной звуковой и световой системами, что позволяет проводить несколько мероприятий параллельно.