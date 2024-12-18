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«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси

18 декабря 2024 16:58
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Окунуться в прошлое и будущее суверенной Беларуси благодаря уникальному и масштабному выставочному проекту. Он развернется в Минском международном выставочном центре. 30 лет достижений на площади более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас экспозиция «Моя Беларусь» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, даже на такой огромной территории сложно вместить все сферы и этапы развития страны.

«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси-2

Помогли современные технологии и интерактивный формат. На каждом шагу посетителей будут удивлять современными и уникальными разработками от лучших отечественных умов. Организаторы уверяют: подобного в нашей стране еще не было. Удалось объединить под одной крышей все, чем гордиться Беларусь. А мы действительно во многом выходим за рамки возможного в независимом пути развития.

Как создается фундаментальная проекция глобальных достижений – в репортаже Глеба Прокофьева.

«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Выставка достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь». Это 11 тематических кластеров. Сейчас ведется монтаж объектов, но очертания локаций уже вырисовывается.

Достижения суверенной Беларуси продемонстрируют в Минском международном выставочном центре – подробности здесь.

Атмосферу на выставке создаст зона культурных проектов. На площадке ежедневно будут проходить различные мероприятия: театральные представления, кинопоказы, концерты и творческие встречи. Все это на локациях Минского международного выставочного центра.

«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси-6

Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности «БелЭкспо»:
В Республике Беларусь отсутствовала площадка, которая бы обеспечила технические требования организаторов для проведения здесь крупных конгрессно-деловых мероприятий, форумов, конференций, съездов, таких как БРИКС или выставка ИННОПРОМА. И мы уверены, что Республика Беларусь, с появлением этого комплекса, сможет звучать на международной арене не только как страна чистая, красивая, открытая, спокойная, но и как ключевая точка на мировой арене деловых событий.

Минский международный выставочный центр – объект с уникальными техническими решениями. Есть возможности трансформировать выставочное пространство из двух залов сразу в пять с автономной звуковой и световой системами, что позволяет проводить несколько мероприятий параллельно.

«Моя Беларусь» – в Минске откроется выставка достижений суверенной Беларуси-8

Глеб Прокофьев:
До открытия остается совсем немного времени. Вход на выставку будет свободный. Посетить ее можно будет на протяжении нескольких недель.

# Глеб Прокофьев # Выставка

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