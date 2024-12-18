Социальная политика и идеология – в Академии управления при Президенте состоялся научный форум

От Омана, что актуально сегодня, до наших стратегических союзников – России, Китая, Латинской Америки, Африки. За суверенную историю белорусы показали: не имея огромных ресурсов, но обладая сильной политической волей, ясным видением будущего, опираясь на свои общественные политические институты, например, Всебелорусское народное собрание, можно создать успешное государство, обладающее огромным количеством партнеров по всему миру.

Об этом 18 декабря говорили участники научного форума в Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы социальной политики и идеологии. Приурочили встречу к тридцатилетию института президентства. Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Мы живем с вами в социальноореинтированном государстве и этому уделяется особое внимание. Несмотря ни на какие перипетии, трудности, экономические какие-то барьеры, всегда социалка в центре внимания. Сейчас стартовала акция «Наши дети», впереди еще акция «От всей души». Это ведь тоже такие особые акции, которые направлены на то, чтобы вот подчеркнуть нашу социальность, подчеркнуть нашу сопричастность, подчеркнуть то, что у нас человек стоит во главе у глав государств, и для него делается все.

Бесплатное образование, доступность медицинского обслуживания. На это белорусы сделали ставку еще в начале суверенного пути. За годы в эксплуатацию приняты свыше 900 учреждений здравоохранения. В их числе – более 200 зданий РНПЦ, поликлиник, амбулаторий. Они оснащаются высокотехнологичным оборудованием. При этом белорусская социально-экономическая модель не застывает в развитии.