Как правильно загадать желания под бой курантов – секреты раскрыла энергопрактик

Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых, серьезных, снова детьми. Мы пишем письма Деду Морозу, расставляем подарки под елкой, обмениваемся искренними пожеланиями. Каждый из нас с особым трепетом внимает звукам фейерверка, чувствует запах елки, мандаринов, все это создает ауру счастья и волшебства. И чудеса, конечно же, случаются, а наша задача сегодня – радушно пригласить в дом новогоднюю сказку. Правила и традиции праздника обсуждаем в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Гайдукевич, энергопрактик, декоратор:

К этому, главное, действительно подготовиться. То есть я бы рекомендовала уже сегодня начать, а лучше – в начале декабря. Для того, чтобы понять, осознать свое истинное желание. Это же самое главное. Почему желание не исполняется? Потому что оно может просто быть не моим, не истинным, а чьим-то, в первую очередь. То есть для начала нужно весь декабрь поанализировать: писать все свои «хотелки», все свои желания, все свои цели, посмотреть, чего я не сделал в этом году, ушедшем, расставить приоритеты, узнать, действительно ли это мое. И уже из этого сформулировать вот эту строчечку заветную, которую потом сожжем и употребим вовнутрь.