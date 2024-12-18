Накрываем новогодний стол по советам астролога: на что обратить внимание?

Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых, серьезных, снова детьми. Мы пишем письма Деду Морозу, расставляем подарки под елкой, обмениваемся искренними пожеланиями. Каждый из нас с особым трепетом внимает звукам фейерверка, чувствует запах елки, мандаринов, все это создает ауру счастья и волшебства. И чудеса, конечно же, случаются, а наша задача сегодня – радушно пригласить в дом новогоднюю сказку. Правила и традиции праздника обсуждаем в ток-шоу «Точки над «i».

Елена Соболевская, астролог:

Торты и мандарины – это, безусловно, все хорошо, а готовим мы что-то традиционное. Новогодняя ночь у нас пройдет под эгидой Козерога и Сатурна, а эти товарищи у нас любят что-то традиционное и минималистичное. Поэтому, пожалуйста, не нужно купаться в салатах, в шампанском, нужно умеренно, скажем так. Да, безусловно, стол праздничный. На нем должны быть какие-то блюда. Идеально, если вы достанете поваренную книгу своей бабушки, например, и приготовите что-то из нее. И, как я уже сказала, не переедаем, потому что на самом деле будет потом тяжеловато. Планеты так говорят.