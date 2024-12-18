Достижения суверенной Беларуси продемонстрируют в Минском международном выставочном центре

Экспозиция развернется на площади соразмерной четырем футбольным полям – это более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас монтируются тематические локации, с помощью которых можно будет узнать все о самых передовых достижениях. Причем, в интерактивной форме. Подобного в нашей стране еще не было. В виртуальных очках можно будет оказаться в различных уголках страны и взглянуть на знаковые исторические объекты.

Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности «БелЭкспо»:

Каждый кластер будет демонстрировать достижения в определенной отрасли экономики, в ключевых отраслях страны. Причем отличие этой выставки в подаче материала. Здесь будет интересно в первую очередь молодым людям, детям, потому что запланировано рассказать о стране, о ее людях, рассказать о нашем будущем через ее настоящее и через понятные каналы коммуникации с посетителями. Здесь будет очень много интерактива, очень много экспонатов, которых никто никогда в открытом доступе не видел.

Минский международный выставочный центр – объект уникальной инфраструктуры, соответствующий самым современным мировым требованиям. Есть возможность трансформировать выставочное пространство из двух залов сразу в пять, причем с автономной звуковой и световой системами.