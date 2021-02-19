«Тираж для научной книги огромен». В Минске презентовали пятитомное издание «История белорусской государственности»

Новости Беларуси. Пятитомник об истории белорусской государственности представили 19 января на 28-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Впервые все пять вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это многолетняя работа более 40 авторов: историков археологов, преподавателей вузов. Изучено огромное количество документов и исторических свидетельств.

Пятитомник раскрывает истоки, а также особенности развития белорусской государственности в контексте глобальных геополитических изменений, которые происходили в том числе и в начале прошлого века. Кроме того, на страницах – важнейшие события судьбоносного военного времени и укрепление позиций страны в последние десятилетия. Общий вес издания – семь килограммов. Но историческая значимость для Беларуси этой энциклопедии сложно переоценить.

Вячеслав Данилович, соавтор пятитомного издания «История белорусской государственности», ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы хотели показать, что истоки государственности на белорусских землях очень глубокие, что наши предки на этих землях жили тысячелетиями. И то, что мы сегодня живем и развиваемся в суверенной независимой Республике Беларусь, получено благодаря этой кропотливой, упорной работе наших предков, которые, находясь на геополитическом перекрестке, выстояли и сохранили белорусов как народ. И сейчас мы живем в суверенной стране, где сами можем решать, как нам развиваться, куда действовать, каким образом действовать и что необходимо делать в дальнейшем для Беларуси. Это очень большое достижение, которое необходимо ценить.

Виктор Яковчук, доктор исторических наук:

Для тех, кто не знает истории, кто эту историю познает из чужих голосов, сам не читая, не разбираясь в собственной истории. Историки современные, исследовав документы, поясняют, расставляют, объясняют читателям научный подход, как это было.

Александр Дудик, директор издательского дома «Белорусская наука»:

Эта работа трех лет, и она поступала частями – первая, вторая, третья… Пятая только-только вышла, еще горячая. Тираж для научной книги огромен, он был тысячный изначально, потом еще допечатывали около 500. Это для научной книги очень много. 28-й форум уже отмечен яркими презентациями, много исследований. Среди них и книга Владимира Даниловича «Молодежь в общественно-политической, социально-экономической и духовно-культурной жизни советской Беларуси».