«Через две недели будет выпущена в оборот полный». Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19

Новости Беларуси. В помощь от Китая: медицинский груз с большой партией вакцины от COVID-19 доставили в Беларусь 19 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о 100 тысячах бесплатных доз препарата «Синофарм». Ему первому дали зеленый свет в Поднебесной. В ходе испытаний вакцина показала 80 % эффективности.

Сегодня препарат активно применяют внутри страны, а также более чем в 10 государствах – ОАЭ, Египте, Иордании, Ираке, Венгрии, Пакистане и других.

О передаче вакцины Беларуси договорились лидеры двух государств – наш Президент и председатель КНР во время недавнего телефонного разговора.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Вы знаете, все вакцины, которые мы закупаем или получаем, эффективны, качественны и безопасны. Поэтому мы не определяем категории населения, которые бы получали ту или иную вакцину – вопрос очередности. Сейчас мы почти закончили с медицинскими работниками, переходим на вакцинацию социальных работников, системы образования, поэтому две недели, как все вакцины и препараты, прибывающие в страну, идут на контроль. Через две недели будет выпущена уже в оборот полный, поэтому к этому моменту, я думаю, что это будут уже практически все категории населения.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Вакцина относится к традиционной технологии, которая использует убитые микрочастицы вируса для активизации иммунной системы человека, не вызывая ярко выраженной ответной реакции на острую инфекцию.