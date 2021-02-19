«Через две недели будет выпущена в оборот полный». Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19

Новости Беларуси. В помощь от Китая: медицинский груз с большой партией вакцины от COVID-19 доставили в Беларусь 19 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В помощь от Китая: медицинский груз с большой партией вакцины от COVID-19 доставили в Беларусь 19 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о 100 тысячах бесплатных доз препарата «Синофарм». Ему первому дали зеленый свет в Поднебесной. В ходе испытаний вакцина показала 80 % эффективности.
Сегодня препарат активно применяют внутри страны, а также более чем в 10 государствах – ОАЭ, Египте, Иордании, Ираке, Венгрии, Пакистане и других.
О передаче вакцины Беларуси договорились лидеры двух государств – наш Президент и председатель КНР во время недавнего телефонного разговора.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Вы знаете, все вакцины, которые мы закупаем или получаем, эффективны, качественны и безопасны. Поэтому мы не определяем категории населения, которые бы получали ту или иную вакцину – вопрос очередности. Сейчас мы почти закончили с медицинскими работниками, переходим на вакцинацию социальных работников, системы образования, поэтому две недели, как все вакцины и препараты, прибывающие в страну, идут на контроль. Через две недели будет выпущена уже в оборот полный, поэтому к этому моменту, я думаю, что это будут уже практически все категории населения.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Вакцина относится к традиционной технологии, которая использует убитые микрочастицы вируса для активизации иммунной системы человека, не вызывая ярко выраженной ответной реакции на острую инфекцию.
С китайской стороны это не первая поддержка системы белорусского здравоохранения. Наша страна также не оставила в беде и одной из первых в мире оказала гуманитарную помощь Поднебесной. В январе 2020 года мы направили более 40 тонн защитных и медицинских средств для борьбы с коронавирусом.