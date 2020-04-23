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«Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?»

23 апреля 2020 13:54
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Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Помните, когда у нас ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Насколько это правда, что положили на Беларусь?

Игорь Шанчук:
Это правда.

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Но Вы говорите: «Положили».  «Положили» тогда был совсем другой. Был взрыв реактора, и там поднималось, именно радионуклиды поднялись в воздух. Да, они разлетелись – пострадало больше 20 государств, европейских в том числе.

Игорь Шанчук:
Мы пострадали больше всех. Именно по этой причине.

«Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?»-1

Пётр Николаенко:
Мы пострадали больше всех. Но сегодня прошло 34 года уже. Часть радионуклидов ушла в почву, часть закрепилась. Проводились научные исследования Институтом леса – подъём радионуклидов минимальный при пожаре.

Игорь Шанчук:
Но там же идёт пожар – оно поднимается, всё равно, как-то?

Пётр Николаенко:
Не поднимается. Поднимается, но… Но угроза больше тем людям, которые тушат. Вот им угроза есть. А так, за счёт того, что подъём небольшой, и за счёт расстояния идёт осаждение. То есть переноса большого нет, и никто осаживать не будет. Нас спасает то, что у нас заповедник, как буфер.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Пётр Николаенко # Игорь Шанчук

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