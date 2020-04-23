«Когда ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?»

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Помните, когда у нас ухнул Чернобыль, чтобы не пустить облака на Москву, их положили на Беларусь. А не может сейчас случиться такая же обстановка?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Насколько это правда, что положили на Беларусь?

Игорь Шанчук:

Это правда.

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:

Но Вы говорите: «Положили». «Положили» тогда был совсем другой. Был взрыв реактора, и там поднималось, именно радионуклиды поднялись в воздух. Да, они разлетелись – пострадало больше 20 государств, европейских в том числе.

Игорь Шанчук:

Мы пострадали больше всех. Именно по этой причине.