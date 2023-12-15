Как есть сладкое без вреда для здоровья? Разбираемся с нутрициологом

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: С детства нам твердили, что много сладкого есть нельзя: испортятся зубы, можно потолстеть, потерять форму и кое-что может слипнуться. Но прогресс идет вперед. Теперь есть сладости, которые создаются без сахара и растительных жиров. Это так называемое правильное питание. Как общество сегодня относится к правильному питанию?

Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i» .

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Сейчас это, конечно, больше тренд. И это очень хорошо. Потому что все больше людей изучают основы здорового питания, так вернее даже сказать, чем правильное питание. Изучают, что нужно есть, как составлять свой прием пищи, сколько их должно быть и так далее. Поэтому сейчас, на мой взгляд, все больше людей заботятся о том, что они едят и в каких количествах.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Сладости – это табу для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни. Так вот эти правильные сладости – это самообман или это что?

Эллина Плисакова:

Вообще, табу на какой-то продукт, сладости или что-то жирное, фастфуд тоже демонизируется обычно – недостаточно разбираются люди в вопросе. Любой продукт, те же сладости, булочки, конфеты, мы можем вносить в свой рацион. Просто дело в количестве. Если их так много, что мы уже не едим овощи, фрукты, не едим мясо, каши, то, что должно быть основой рациона, то, конечно, есть вопросики и нужно что-то с этим делать. А запрещать себе – это может вести к срывам.

Михаил Свито:

То есть полностью не отказываться? Всего по чуть-чуть и в меру.