Масштабный ремонт дома на Калиновского завершён. Узнали, что обновили и какие недочёты остались

Дому по адресу Калиновского, 70 уже более полувека. В 2023 году пятиэтажную панельку полностью преобразили, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Новая крыша, балконные ограждения, в подъездах пластиковые окна и электрощитки. В квартирах заменили газовые и водоснабжающие коммуникации.

Виктор Ковалевич:

Стояки плохо перекрывались, потому что все старое: кол на колу, хомут на хомуте. Сейчас все поменяли. Ребята – молодцы. С моей точки зрения, по технической части все очень оперативно. Что сантехники, что газовики.

Столь масштабный ремонт в этом доме провели впервые. Но, несмотря на большой фронт работ, строители справились в заданные сроки. На объекте работали более 50 человек одновременно.