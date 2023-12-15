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Масштабный ремонт дома на Калиновского завершён. Узнали, что обновили и какие недочёты остались

15 декабря 2023 14:16
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Дому по адресу Калиновского, 70 уже более полувека. В 2023 году пятиэтажную панельку полностью преобразили, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Новая крыша, балконные ограждения, в подъездах пластиковые окна и электрощитки. В квартирах заменили газовые и водоснабжающие коммуникации.

Масштабный ремонт дома на Калиновского завершён. Узнали, что обновили и какие недочёты остались-1

Виктор Ковалевич:
Стояки плохо перекрывались, потому что все старое: кол на колу, хомут на хомуте. Сейчас все поменяли. Ребята – молодцы. С моей точки зрения, по технической части все очень оперативно. Что сантехники, что газовики.

Масштабный ремонт дома на Калиновского завершён. Узнали, что обновили и какие недочёты остались-4

Столь масштабный ремонт в этом доме провели впервые. Но, несмотря на большой фронт работ, строители справились в заданные сроки. На объекте работали более 50 человек одновременно.

Масштабный ремонт дома на Калиновского завершён. Узнали, что обновили и какие недочёты остались-7

Андрей Ходос, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Стройтрест № 4»:
На данном объекте выполнялся ремонт кровельного покрытия, выходы на кровлю, замена ограждения кровли. Были проведены работы по окраске фасада, на лоджиях были заменены ограждающие конструкции в виде профилированного настила. В подъездах был проведен косметический ремонт, заменены все инженерные магистральные коммуникации – газ, вода, тепло. В техническом подполье все эти магистрали сводились в обновленный теплоузел, водомерный узел, где также был проведен полный ремонт. По сути, это полностью обновленный водомерный узел и индивидуальный тепловой пункт. По итогу мы имеем обновленный дом, который прослужит еще при должном отношении к нему долгие годы.

По словам жителей многоэтажки, недочеты все же остались. Какие? Подробности в видеоматериале.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество

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