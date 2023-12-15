Школа молодого политика действует на базе «Белой Руси». Рассказываем про инициативу

Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вы возглавляете районную «Белую Русь». Как и почему решились на дополнительную нагрузку?

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это, скорее всего, продолжение деятельности, потому что вся моя жизнь была связана с работой с людьми. Чем больше людей, тем мне интереснее работать. Наталья Надольская:

Какие собственные проекты и акции проводит районное отделение партии? Сергей Мазовка:

Мы работаем со всеми категориями: и с молодежью, и с ветеранами. Сейчас актуальна избирательная кампания, поэтому сейчас у нас Школа молодого избирателя. Так как партия недавно сформировалась и становится сейчас на крыло, то Школа молодого политика, партийца.