Школа молодого политика действует на базе «Белой Руси». Рассказываем про инициативу
Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы возглавляете районную «Белую Русь». Как и почему решились на дополнительную нагрузку?
Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это, скорее всего, продолжение деятельности, потому что вся моя жизнь была связана с работой с людьми. Чем больше людей, тем мне интереснее работать.
Наталья Надольская:
Какие собственные проекты и акции проводит районное отделение партии?
Сергей Мазовка:
Мы работаем со всеми категориями: и с молодежью, и с ветеранами. Сейчас актуальна избирательная кампания, поэтому сейчас у нас Школа молодого избирателя. Так как партия недавно сформировалась и становится сейчас на крыло, то Школа молодого политика, партийца.
Наталья Надольская:
Можно подробнее про школу молодого политика? Что это за инициатива?
Сергей Мазовка:
Мы рассказываем, для чего существуют политические системы, что такое политическая партия и что от них должны ждать граждане.
С интересом включаются в диалоги, потом в работу. Молодые люди просят брать их всегда с собой на диалоговые площадки. Говорят: мы будем сначала слушать, а потом участвовать. Я уже практиковал это. Молодые люди очень интересно рассказывают.
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