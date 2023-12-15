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Школа молодого политика действует на базе «Белой Руси». Рассказываем про инициативу

15 декабря 2023 13:57
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Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы возглавляете районную «Белую Русь». Как и почему решились на дополнительную нагрузку?

Школа молодого политика действует на базе «Белой Руси». Рассказываем про инициативу-1

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это, скорее всего, продолжение деятельности, потому что вся моя жизнь была связана с работой с людьми. Чем больше людей, тем мне интереснее работать.

Наталья Надольская:
Какие собственные проекты и акции проводит районное отделение партии?

Сергей Мазовка:
Мы работаем со всеми категориями: и с молодежью, и с ветеранами. Сейчас актуальна избирательная кампания, поэтому сейчас у нас Школа молодого избирателя. Так как партия недавно сформировалась и становится сейчас на крыло, то Школа молодого политика, партийца.

Школа молодого политика действует на базе «Белой Руси». Рассказываем про инициативу-4

Наталья Надольская:
Можно подробнее про школу молодого политика? Что это за инициатива?

Сергей Мазовка:
Мы рассказываем, для чего существуют политические системы, что такое политическая партия и что от них должны ждать граждане.

С интересом включаются в диалоги, потом в работу. Молодые люди просят брать их всегда с собой на диалоговые площадки. Говорят: мы будем сначала слушать, а потом участвовать. Я уже практиковал это. Молодые люди очень интересно рассказывают.

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# Государственная политика # общество

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