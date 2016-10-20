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«Москвич» 1957 года, который украсил автовокзал в Червене, восстанавливали по картинкам

20 октября 2016 15:34
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Новости Беларуси. В Червене площадку возле автовокзала украсил ретро-автомобиль. 

«Москвич» 1957 года однажды заметил глава района, проезжая мимо деревни Пальчик. 

Хозяин авто согласился «поделиться» своим железным конем. Машина, правда, находилась в аварийном состоянии. А потому сотрудникам автопарка пришлось поработать над новым обликом «Москвича».

Николай Степанов, ведущий инженер автомобильного парка №20 Миноблавтотранса:
Доставили на эвакуаторе в свой кузовной цех. У нас в кузовном цеху работают три человека. Мы его варили, восстанавливали по картинкам. Мы тоже точно не знаем, как он выглядет раньше, этот автомобиль. По картинкам восстановили его, сварили, покрасили и дали ему вторую жизнь. Всё-таки это наша история.

Наш парк образовался в 1934 году. У нас были такие машины: они использовались как такси.

Сейчас приходят люди, фотографируются.

Площадку с ретро-авто планируют благоустроить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

А в ближайшее время компанию «Москвичу» составит еще один раритет на колесах.

# общество # Фотофакт # Памятники # Николай Степанов

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