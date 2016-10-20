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При заказе бытовых услуг по номеру 167 абоненты Минского района попадают на диспетчерский пункт в Минске

20 октября 2016 15:11
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Новости Беларуси. Диспетчерские пункты по приему заказов на бытовые услуги организованы на Минщине. 

Всю необходимую информацию можно получить по единому для жителей области номеру 167.

Одними из первых действующие три цифры проверили жители Минского района, которым, правда, близость к столице в этот раз пошла не на пользу. Для операторов связи Минск и Пристоличный район – единое целое. 

Все звонки на номер 167 из района теперь автоматически попадают на диспетчерский пункт мастеров Минска. 

Минсвязи этим вопросом уже занимается. В скором времени регионы разделят на две отдельные зоны. Сотрудники Минского районного комбината обслуживания населения жителям Пристоличья готовы предложить полный комплекс услуг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Бибик, исполняющий обязанности директора Минского районного комбината битового обслуживания населения:
Наше предпритие оказывает широкий спектр бытовых услуг. Начиная от парикмахерских и ремонта швейных изделий, индивидуального и массового пошива и заканчивая современной чисткой ковровых изделий. На предприятии существует диспетчерская служба, которая позволяет оперативно собирать зявки со всего Минского района,  обрабатывать и качественно быстро оказывать клиенту необходимые услуги.

Стационарный телефон для клиента – это не совсем удобно, потому что держать в памяти пять цифр – это много. Всё делается для удобства клиента.

# общество # Бытовое обслуживание населения # Юрий Бибик

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