В мире прованса: мастер по изготовлению интерьерных панно Валентина Лепкович – о своём хобби

От этих шедевров интерьера веет лавандовыми полями, душистыми травами и молоком. Они впитали в себя колорит южной провинции Франции – Прованса, усыпанного уютными деревенскими домиками с виноградником и плющом. Автор этих атмосферных панно – Валентина Лепкович. Большой поклонник стиля «прованс». С нежными, словно выцветшими на солнце цветами и печатью старины.

Необычное хобби театровед по образованию и невероятно творческий человек – Валентина Лепкович открыла совершенно случайно два года назад.

Валентина признается, что в ритме большого города очень не хватает бабушкиного тепла, когда гуляли на летних каникулах в лесу и обнимали деревья.

Нашу героиню магия природы вдохновляет с детства. Сушеный мох, кора деревьев, прутики, жёлуди, искусственные цветы, засушенные цитрусы и корица – для Валентины как палитра для художника. Она мастерски составляет композиции и чувствует цвет.

«Морозные розы», «Влюблённые», «Бирюза», «Женское начало». За воплощением новых идей и сюжетов она с любопытством отправляется в сувенирные лавки как в родном Минске, так и за рубежом. Помогают материалом родные и близкие. И хоть панно объединяет один стиль, у каждого – свой характер и разное назначение в зависимости от интерьера.