Многодетные матери посадили 30 рябин в агрогодке Заостровечье Клецкого района

Новости Беларуси. В Клецком районе появилась аллея Матери. В честь тех, кто дарует жизнь, в агрогородке Заостровечье высадили 30 рябин.

Почетную миссию заложить будущую аллею поручили многодетным мамам вместе с их детьми.

Пока деревца еще совсем маленькие, но уже через несколько лет рябинки окрепнут и украсят центр деревни. Чтобы преобразовать аллею в семейное место отдыха, местные власти возьмутся за благоустройство: в скором времени сделают тротуар и установят скамейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Ленковец, жительница агрогородка Заостровечье Клецкого района:

Посадили аллею для того, чтобыбыло красиво и уютно. Ребёнка мама растит с первых дней жизни. И деревце мы посадили, будем ходить, ухаживать за ним и растить, пока оно не станет большим.

Ольга Салей, жительница агрогородка Заостровечье Клецкого района:

Для нас это честь. Деревья ведь вырастут, и сами моежет представить, какая здесь будет красота. Конечно, придём когда-нибудь пофотографироваться с детьми, погулять. Дети здесь ходят в школу. Они будут видеть, как растут деревца.