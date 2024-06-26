Минск стал финальной точкой детско-юношеского сверхмарафона «Память и слава, 80!»

Важное событие в спортивной жизни города. Минск встретил детско-юношеский сверхмарафон «Память и слава, 80!». В 2024 году он состоялся в 24 раз. Старт марафону дали 15 июня на Красной Площади в Москве. Маршрут связал две столицы и впервые прошел через Беларусь. Участники забега преодолели расстояние более 800 километров, охватив 16 городов. Минск стал финальной точкой. Подробности в нашем следующем сюжете.

Главная цель марафона – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, предложить им занятия спортом – как реальную альтернативу пагубным увлечениям. Организаторы уверены, прививать любовь к спорту нужно с детства. Самому юному участнику забега – всего десять. Среди детей-марафонцев много тех, кто бежит уже не в первый раз. В 2024 году в команде 16 взрослых спортсменов и 25 детей.

Сергей Супрунюк, председатель Московской областной общественной организации «Сверхмарафонцы за здоровый образ жизни» (Россия):

Родилась идея проведения пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом и физкультурой в стране. Мы с 2001 года проводим детский сверхмарафон под общей тематикой «Дети против наркотиков, я выбираю спорт». В этом году исполняется совсем скоро 80 лет освобождения города Минска, Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В дань уважения белорусскому народу, в дань уважения нашей дружбы, взаимопомощи, взаимодействию с братским белорусским народом мы решили провести и организовать такой пробег.

Компания «Тяньши» второй год подряд выступает в качестве главного партнера проекта. «Тяньши» – мультинациональная корпорация, которая проповедует восточные традиции оздоровления, начиная с 1995 года, она успешно развивает бизнес практически во всех странах мира. Команда амбассадоров в корпорации насчитывает более 30 известных спортсменов.

Леонид Фуник, партнер компании «Тяньши»:

Здоровье нации в целом начинается со здоровья семьи, а здоровье семьи – со здоровья детей. Поэтому и ценность компании – здоровый образ жизни, причем с самого детства. Именно поэтому компания пропагандирует через спортсменов и амбассадоров здоровый образ жизни.