Мошенничество, воровство и не только. Какие правонарушения самые распространенные среди молодёжи?

Что толкает на подвиги современную молодежь? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома. Юрий Царев, ведущий:

Детский правонарушитель в благополучной стране откуда появляется? Почему это явление еще есть?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Сложно ответить однозначно на такой вопрос, потому что много факторов влияет на поведение несовершеннолетних. Как я считаю, даже убежден, первое – это семья и родители. Если родители упустили своего ребенка, не уделяют должного внимания, тогда ребенок найдет себе занятие. А занятия они находят в основном на улице. А это второй фактор, то есть воспитание улицей. Если он направлен на занятия спортом – это одно. Если он идет в компании антиобщественного поведения, он также будет перенимать их привычки. Пойдет по преступной дорожке. Современная молодежь сидит в гаджетах, в интернете. То есть воспитание интернетом. Если родители привили с детства ему смотреть не сторонние чаты и интернет-странички с негативом, а что-то полезное, развиваться, познавать – это одно. А если ребенок предоставлен сам себе, все знакомство с интернетом сводится к игрушкам или к негативному контенту, складывается такое мнение, что жизнь остановилась, жизнь только в интернете, что я вижу, то и переношу в реальную жизнь. Это толкает некоторых на совершение тех или иных преступлений. Какие правонарушения самые распространенные среди молодёжи? Александра Каштанова, ведущая:

Какие правонарушения самые распространенные среди молодых людей? Дмитрий Мелешко:

Здесь мы должны говорить о двух видах правонарушений: административные правонарушения и уголовные преступления. Административные правонарушения были и остаются, причем в подростковой жизни это распитие алкогольных напитков. Если они раньше распивали на улице, повсеместно их можно было найти, сейчас это немного перебороли. Дети находят квартиры, собираются на так называемых тусовках. К сожалению, вместе со взрослыми распивают. Как правило, такие вписки заканчиваются или совершением преступлений со стороны самих несовершеннолетних, или преступлениями в отношении несовершеннолетних. Что касается преступлений, здесь хочу выделить одну категорию, это совершение краж. Также мошенничества «Мама, я попал в беду». Как здесь участвуют несовершеннолетние? В основном преступники их используют в качестве курьеров, то есть пришли, забрали деньги, вернулись обратно, передали или с помощью интернета, или самому участнику преступления. Несовершеннолетний в этом случае является участником, причем группового преступления. И ответственность наступает с 16 лет, до 10 лет лишения свободы предусмотрено по этой статье.

Какую ответственность за преступления несут несовершеннолетние? Юрий Царев:

Это важный момент, я слышал, что преступники часто внушают молодым людям, что им ничего не будет, потому что они несовершеннолетние. Что взять с детей? Всю ответственность типа несут родители. У некоторых подростков нет контакта с родителями, отношения нарушены. Давайте поговорим об ответственности родителей. Какая у них ответственность? Дмитрий Мелешко:

Поблажек у несовершеннолетнего перед законом нет, в любом случае он будет привлечен. Милиция будет с ними проводить индивидуальную профилактическую работу. Родители также не уйдут от ответственности. Если ребенок не достиг возраста привлечения к ответственности, по общему правилу – 16 лет. Но есть исключения, где ответственность наступает с 14 лет. Когда ребенок не достиг возраста привлечения, с ним будет проводиться профилактическая работа со стороны органов внутренних дел. В отношении родителей будет начат административный процесс, информация в отношении родителей будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия в составе представителей органов профилактики будет решать, какие меры принимать. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения и в зависимости от характеристики. Соответствующая мера – это предупреждение или вынесение штрафа. Александра Каштанова:

Какие меры по работе и профилактике принимают наши органы правопорядка? Как работают с детьми? Может, с родителями отдельные встречи?

Дмитрий Мелешко:

Не только органы внутренних дел, но и многие органы профилактики занимаются несовершеннолетними и этой профилактической работой. Что касается органов внутренних дел, это разъяснительная работа, профилактическая работа в учреждениях образования. И не только в учреждениях образования. Еженедельно по средам инспектор ИДН находится в учреждении образования, причем старается охватить максимально все учреждения образования, которые находятся у него на административном участке. Проводят как индивидуальные беседы, так и групповые работы. Рассказывает о тех преступлениях, которые сейчас совершаются, куда несовершеннолетний может быть втянут и какая за них ответственность наступает. И разъясняет, что наступает после совершения правонарушений или преступления для несовершеннолетнего и его родителя. Что касается другой работы, современные технологии не стоят на месте, поэтому мы вместе с ними стараемся соответствовать этому молодежному движению. Если дети идут в интернет, значит, мы там тоже должны присутствовать. Сейчас созданы интернет-странички в Instagram, где доводится на понятном молодежи языке информация по преступности. Кроме того, это различные мессенджеры, группы в Telegram-канале, видео присутствуют в TikTok, причем короткое. И на понятном языке разъясняется детям и родителям ответственность. Стоит ли родителю самому обратиться в милицию, если он заподозрил ребенка в преступлении? Юрий Царев:

Если родитель заподозрил, что его ребенок втянут в какую-то преступную схему, если у него какая-то непонятная компания, если ребенок терроризирует свою бабушку, с которой он живет, что делать в такой ситуации? Как поступать? Потому что многие думают: я сейчас напишу заявление в милицию, ребенка задержат, он попадет во все базы данных. У него жизнь пойдет под откос. И терпят, никак не могут совладать с этой ситуацией, найти выход.