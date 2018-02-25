«Всё должно делаться для людей». Белорусские депутаты рассказывают, как помогают жителям решить их проблемы

Новости Беларуси. Местные выборы – та избирательная гонка, в которой выигрывает большинство участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кандидатов было чуть больше 22 тысяч, а избрано 18 тысяч 110 депутатов. Это серьезная цифра и серьезная сила, тем более в организации регионального развития. Народные избранники ближе всего к проблемам на местах.

С большим коллективом племзавода Светлана Олещеня, что называется, на короткой ноге. Оно и понятно: возглавляет местный профсоюз уже 12 лет. Поэтому о том, что волнует простых рабочих, всегда осведомлена первой. Кому положено жилье, а кому и вакансию подыскать на малой родине. Благодаря депутату в родные места вернулись семеро – всего за полгода.

Светлана Олещеня, депутат Мухавецкого сельского Совета депутатов:

Это очень приятно, что у нас есть возможность оставить наших людей и закрепить. Как говорится, где родился, там и пригодился. Обращается к избраннику не только по поводу, но зачастую просто излить душу и бабушка Ирина Богатко. Номер депутата – один из немногих, что отскакивает от зубов. На этот раз комфорта просит как для себя, так и для буренки. Уборка территории, выделение дров, освещение улиц – на селе диапазон решаемых вопросов на самом деле широк. А вот сам округ небольшой – окраина деревни, 200 человек, поэтому всё на виду – как пробелы, так и успехи.

Местная жительница:

Дорогу хорошую сделали. Освещение тоже хорошее. Всегда есть свет – можно с ребенком вечером погулять тоже. И как в известной пословице: если взялся за гуж, доверие надо оправдать. Ведь депутаты местных Советов по-прежнему самая близкая народу власть. Светлана Олещеня:

Надо быть с людьми. Это самое главное. Отчеты, справки, документы, протоколы, конечно, тоже имеют значение. Но первоначальная и главностепенная задача – это общение с людьми.

Уже в четвертый раз подряд и первый в областной Совет избирается Виктор Миронов. Границы его приемных дней размыты по времени и месту. Поэтому с повседневными проблемами – а это чаще всего благоустройство улиц, ремонт пешеходных дорожек, озеленение – приходят не только в кабинет.

Виктор Миронов, депутат Жабинковского районного Совета депутатов:

Всё должно делаться для людей. Это во главе угла. Ну а самое важное – наша промышленность. Предприятия должны работать эффективно экономически. Тогда будет пополнение бюджета, достойная медицина, достояное образование, нормальные пенсии. 30 лет назад начинал здесь обычным слесарем, потом шагнул в начальники смены, затем стал главным механиком, инженером. И вот уже как 10 лет – руководитель самого крупного в районе предприятия. Чтобы услышать и реально помочь, далеко ходить не надо.

Петр Бутрим, СТВ:

Большинство из занятых в промышленности жителей района трудятся именно здесь. Единственный в области сахарный завод за одни сутки перерабатывает почти 9 тысяч тонн свеклы.

А вот сделать жизнь избирателей такой же сладкой, как и продукция завода, – задача еще сложней. На участке ее решают точечно и шаг за шагом.

Например, недавно реконструировали местное кафе. Теперь отобедать можно недорого, вкусно и с комфортом.

Виктор Миронов:

Это наш вклад предприятия в структуру района. На сегодня это одно из заведений, которое является знаковым для Жабинки. И я очень доволен, что у нас вроде получилось. Как и в этом случае – уже за сотни километров от Жабинки.

Светлана Одинцова, депутат Витебского областного Совета депутатов:

Один из участников Великой Отечественной войны поднимал все время вопрос: «Почему мы должны ехать на окраину? Пусть будет ближе, для нас, в центре города». И это начало всей той эпохи, которая лежит в данном здании.

Так, с подачи ветерана, в центр Полоцка в 2018 году переедет стоматологическая клиника. Удобная и доступная медицина для этого депутата – один из приоритетов работы. Трижды она избиралась в местный Совет, в четвертый раз будет представлять интересы полочан в Витебской области. Более 20 лет депутатского стажа и сотни решенных проблем: от ремонта дорог в частном секторе до строительства спортивных комплексов.

Центр единоборств в новом микрорайоне города – сегодня место притяжения ребятишек. И мало кто знает, как сложно было здание не превратить в долгострой.

Светлана Одинцова:

Наверное, всегда дорого то, что очень тяжело дается. Для города этот спортивный комплекс – всё не хватало последних копеек. И так выпало, что пришлось на областной сессии выступать и убедить депутатов, что для нас объект этот очень важен.

Это здание тоже возвели с нуля. За плечами тренеров был лишь богатый опыт воспитания спортсменов. И, мягко говоря, бедная материальная база. Сегодня же это кузница призеров чемпионатов мира в гребном спорте.

Михаил Каминский, старший тренер Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта:

Начинал он строиться в 2008 году. Все знают, какой это был период – безденежье, и нужна была активная помощь. Сейчас у нас есть здесь самое лучшее, что есть в области для гребных видов спорта.