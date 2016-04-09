Монументальная пропаганда в Минске: памятники Коласу, Купале, Казею, Горькому, Калинину и Ленину

В 1918 году Лениным был выдвинут план монументальной пропаганды. Скульпторов обеспечили государственными заказами на городские монументы героев того времени: общественных деятелей, писателей, композиторов, ученых, артистов. Так зарождалась школа советской скульптуры.

Идея вождя восходила к сочинению итальянского философа Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Там предлагалось украшать городские стены фресками, которые для молодежи стали бы уроком по истории и пробуждали гражданское чувство.

В послевоенные годы в скульптуре усиливаются монументальные тенденции. Этому способствовало издание постановления правительства о сооружении памятников-бюстов дважды Героев Советского Союза и дважды Героев Социалистического Труда для последующей установки на их родине.

11 мая 1944 года школьник, активный участник партизанского движения Марат Казей попал в окружение фашистов. Сначала Марат отстреливался, но когда закончились патроны, кинул гранату, и со второй в руке шагнул в гущу врагов. Так погиб бравый пионер. Ему было всего 14 лет. В 1965 году Марату Казею посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В Минске память о подвиге мальчика почтили в 1959 году. Замечательный бронзовый памятник создавали скульптор Селиханов и архитектор Волчек. Вышел живой эмоциональный портрет: перед нами последний момент жизни юного партизана. Автор изо всех сил пытался передать чувства и отважный характер мальчика. Фигура памятника гармонично сочетается с постаментом и является главным акцентом парка.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим наклонные грани пьедестала. Ни в одном памятнике мы не находим такое архитектурное решение. Здесь интересно использование гранита и разной фактуры гранита. Мы видим сам подход к памятнику, как он решен на круглой площади, тоже восходим по ступеням с трех сторон.

Напротив Ботанического сада на площади Калинина расположен памятник «всесоюзному старосте» Михаилу Ивановичу Калинину – советскому партийному деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР. Память этому человеку увековечена в десятках городов постсоветского пространства. В Минске бронзовая фигура высотой почти в 5,5 метров появилась в 1978 году, авторы – скульпторы Полийчук, Глебов и архитекторы Григорьев и Невзоров.

Посмотрите: памятник возвышается на классическом постаменте в окружении невысоких ступеней, чтобы к нему можно было подойти и возложить цветы. Прямоугольный пьедестал оживляют уступы по бокам. Перед нами лаконичный портрет в полный рост. Движение, взгляд, осанка – все передает характер времени.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

За ним занавес зелени, занавес посадок и дом, который тоже достаточно интересен с точки зрения использования орнамента, и отделка, которая не характерна для этой строчки проспекта Независимости. Это все тоже такой ансамбль, который дает восприятие скульптуры.

Кстати, столице Калинин запомнился несколькими визитами. Один из них пришелся на 20 июня 1919 года. Минский вокзал разбудил гудок агитпоезда. Пламенная речь Калинина звучала на Троицкой горе и в стенах театра оперы и балета.

По правую сторону от памятника начинается улица Калинина. С 60-х годов она мало изменилась. А вот идеология и художественное мышление с 1960-х по 1980-е меняется кардинально. Появляется новая цель – освободиться от штампов современности, попрощаться с помпезным изображением, показать контакт с реальной жизнью, создать приподнятый образ современности.

Здесь интересна площадь Якуба Колоса. Такое имя она получила в 1956 году, а до этого минчане знали ее как Комаровскую. К 90-летию белорусского классика в 1972 году был установлен прекрасный памятник, который выполнил друг писателя Заир Азгур. Получился внушительный монумент высотой в 8 метров.

Возле задумчивого писателя расположились герои его произведений. Справа – дед Талаш с юным разведчиком Панасом, слева – Сымон-музыка с Ганкой.

В год открытия скульптуры неподалеку были высажены молодые березы и ивы. Но деревья пришлось срубить, потому что их корни добрались до станции метрополитена. Приходя на площадь, мы участвуем в сценарии архитекторов. Этот памятник принят городом с радостью, он стал любимым местом встреч.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Скульптура выполнена Заиром Исааковичем Азгуром, нашим известным скульптором. Здесь виден его подчерк, его рука, масштаб. Мы видим вообще, как творчески решен пьедестал, натуральный камень, который идет рваной линией, необработанный камень. Очень важно, когда появляется в таких памятниках сочетание бронзы и камня. В те времена, когда создавалось, в 70-е годы, все-таки было такое дистанционное отношение к скульптурам, это место позволяло прокатиться по складочкам пальто или пролезть под скрипкой скульптуры, но не могло позволить воспитание того времени. Тем не менее время меняется, это такой своеобразный путь познания мира для детей.

В этом же 1972 году в Минске появился и памятник выдающемуся поэту Янке Купале. Его установили к 90-летию классика в одноименном Купаловском парке. Значимая фигура требовала масштабного изображения.

Вообще, для советской скульптурной традиции была характерна гигантомания. Однако деревья, которые возвышаются над фигурой Купалы, несколько скрадывают истинную величину изваяния, в разное время года они меняют декорации и создают живописный фон для монумента.

На массивном гранитном постаменте стоит фигура Купалы во весь рост. У подножия струится родник – символ бессмертия поэта и расцветает цветок папоротника. Над памятником работали скульпторы Гумилевский, Аникейчик, Заспицкий, архитекторы Левин и Градов.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Архитекторы для скульптуры сделали такой образ пласта белорусской земли, вот эта каменная глыба, которая, когда мы подходим, фронтально видна, необработанный гранит. Художественно прорисованные линии, завершения, стыки, плоскости гранита, на которой стоит скульптура.

Поклонником творчества песняров белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Колоса был великий русский писатель Максим Горький. В свое время его избрали почетным членом Белорусской академии наук.

Алексей Максимович Пешков скинул свое пальто и присел отдохнуть на скамейке. Его фигура, выражение лица, поворот плеч – все говорит о глубоких философских размышлениях. Бронзовая скульптура появилась здесь в 1981 году и вмиг стала достопримечательностью для детей, которые так и норовят присесть рядом с писателем. Авторы памятника – скульпторы Миско, Заспицкий, Рыженков, а также архитектор Трофимчук. Находится скульптура на видном месте – возвышается на ступенчатом постаменте.

Главный символ советского прошлого восстает на трибуне на площади Независимости. Монументальный портрет появился во время строительства Дома Правительства в 30-е годы по задумке талантливого архитектора Лангбарда. Для исполнения монумента нужен был высокий художественный уровень, и ни один из восьми проектов памятника не был принят на первом Всесоюзном конкурсе. В итоге победил совместный проект архитектора Лангбарда и скульптора Манизера. При помощи пластики воспроизведен исторический факт – выступление Владимира Ильича в Москве в 1920 году во время проводов частей Красной армии на Западный фронт.

7 ноября 1933 года состоялось торжественное открытие бронзовой скульптуры. Семиметровый минский монумент был самой высокой фигурой вождя в СССР. В первые дни фашистской оккупации города он был сброшен, распилен на части и вывезен в Германию для переплавки. После освобождения Минска памятник удалось быстро восстановить благодаря сохранившейся модели в мастерской Матвея Манизера. К празднику 1 Мая 1945 года скульптура была установлена на прежнем месте, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Такие они – герои советского времени. Сегодня к этим памятникам относятся по-разному, но они – свидетели эпохи, наша история и культура, память для будущих поколений.