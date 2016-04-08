65 лет Ленинскому району Минска: в честь этого в парке им. Грековой высадили вязовую аллею

Новости Беларуси. Дело мира цветёт и пахнет. Вязовую аллею высадили 8 апреля в парке имени Грековой. Число деревьев — а их 65 — не случайно. Столько лет исполнилось Ленинскому району столицы. Деревья высаживали представители администрации, депутаты, ветераны и молодёжь. Рядом с аллеей установили памятный знак. В празднике района приняли участие полтысячи его жителей.

Сегодня в Ленинском районе проживает около 220-ти тысяч жителей. По традиции, в день рождения наметили планы на год. Так, в этом году здесь введут в эксплуатацию около 90 тысяч квадратных метров жилья. Немало внимания уделяют и возведению социальных объектов. Сегодня рядом с парком имени Грековой строят православный храм.

Валерий Вороницкий, заместитель главы администрации Ленинского района:

С каждым годом прирастаем, строятся социально-значимые объекты, культурные объекты, спортивные объекты. Активно начата застройка микрорайона Лошица.

Свой 39-ый день рождения отмечает сегодня и Московский район Минска. Молодой и яркий, он уже успел стать привлекательным для бизнеса и инвестиций. Его красоту и гостеприимство ценят как горожане, так и жители столицы.