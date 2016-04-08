Май в начале апреля: на следующей неделе в Беларуси плюс 12-14 градусов

Новости Беларуси. Май в начале апреля. Переменная облачность, дожди с грозами и уверенный плюс на столбике термометра даже в ночные часы. По прогнозам синоптиков, аномально теплая для середины весны погода и зонтики станут спутниками минчан в ближайшие дни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Аномально теплая погода, которая установилась в нашей столице на этой неделе, сохранится и на выходные дни. Но, к сожалению, без дождей и гроз не обойдется. В начале следующей недели на нашу территорию будет поступать такой свежий воздух с Балтийского моря. И температура воздуха немного понизится, но все равно будет по-апрельски комфортная погода. Температура воздуха в ночные часы будет составлять плюс 6 плюс 8 градусов. Днем будет плюс 12 плюс 14, но ожидаются кратковременные дожди.