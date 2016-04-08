Белорусская мода – на экспорт: легпром увеличивает поставки за границу

Новости Беларуси. Швейные производители Минской области увеличивают поставки за границу. В частности, российские продавцы выстроились в очередь за новой коллекцией школьной формы. Полностью удовлетворить потребность своих постоянных партнеров производители Солигорска планируют до конца апреля. В мае уже начнется отгрузка новой коллекции на белорусский рынок. Первые платья с юбками к 1 сентября на полках отечественных магазинов должны появиться не позднее июня.

На следующий учебный год специалисты одного из крупнейших предприятий Минской области разработали более 180 моделей. Ассортимент детской одеждой не ограничивается.

Инна Гнуда, художник-модельер предприятия по производству одежды:

Мы стараемся покупать ткани натуральные, разных принтов, современные, молодежные. Мы используем джинс, принты, используем разнообразные печати, стразы. Мы ездим на семинары, посещаем выставки. Конечно же. Интернет, журналы модные. Изучаем все это, перерабатываем. И для себя уже выделяем то, что нам нравится, то, что нравится нашим покупателям.

Галина Калитеня, директор предприятия по производству одежды:

Последние все годы мы работаем без убытка. У нас всегда есть прибыль. Мы не простаивали ни одного дня весь прошлый год. Этот год тоже начали стабильно. Мы сами планируем свою работу и в данный момент, чтобы все быстро успеть к лету, даже размещаем заказы на других предприятиях.

По показателям прошлых лет в Россию солигорские швейники поставляли более 40% своей продукции. Сегодня взаимовыгодные связи восстанавливаются. Предложить белорусским производителям есть что. Это и натуральные ткани и крупнейшая коллекция изо льна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.