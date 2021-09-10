Прямой эфир

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов

10 сентября 2021 16:02
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Ольга Пилипенко привезла дуже гарный рецепт из Украины. В ее семье ни один праздник не обходится без толстощеких боровичков и грибного паштета. Бабушкины уроки вспоминает каждую осень. Моет и очищает ножки, крупные не мельчит, чтобы не вываривался мясистый вкус. Всю «добычу» доводит до кипения, смывая вместе с пенкой лесную пыль. Затем процеживает грибочки, варит с солью и перцем, кипятит 20 минут и снова сливает.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-1

Ольга Пилипенко, повар:
На литр воды мы берем чайную ложку сахара, две столовые ложки соли и две столовые ложки уксуса, добавляем лавровый листик, чуть-чуть, чтобы не перебил вкус гриба, черный и душистый перчик, и этот рассол доводим до кипения. Когда он кипит, вкидываем туда грибочки и варим 20 минут. По стерилизованным баночкам разливаем, и вот результат.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-4

Для шеф-повара Татьяны Назарук грибной сезон длится с июня до первого снега, а соцсети становятся «духмяными» от корзинок. На разведку ходят с мужем, но есть протоптанные местечки – Налибокская пуща, Узденский, Столбцовский и Логойский районы. В личном топе – белые, лисички и польские боровики, а все гости без ума от конфи. Лисички, томленые в сливочном масле – вкус настоящих гурманов.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-7

Татьяна Назарук, шеф-повар:
На килограмм лисичек необходимо 350 граммов сливочного масла, жирность лучше брать 82,5 %, максимально жирное, и 15 граммов соли. Лисички нужно перебрать, хорошенько промыть. Растапливается масло, в него закладываются лисички, на средне-сильном нагреве тушится с добавлением соли, пока масло не станет прозрачным.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-10

Как только стало прозрачным, мы берем стерилизованные банки, раскладываем по плечики лисички, заливаем остатками масла из сковороды так, чтобы масло полностью покрывало сверху, и закрываем крышкой. Их хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре либо просто подавать с жареной картошкой.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-13

В 2017-м, когда случился бум боровиков, Татьяна стала закатывать свое счастье. Рецепт универсальный. Очищенные грибы варит ровно 20 минут. На 3 килограмма готовит маринад из трех литров воды, добавляет 70 граммов соли, 100 сахара, 150 столового уксуса, пару лавровых листьев, гвоздики и 10 горошин черного перца.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-16

Татьяна Назарук:
В этом маринаде уже отваренные предварительно грибы варятся примерно 15 минут, затем они разливаются по стерилизованным банкам, заливаются маринадом ровненько по краям банки и закрываются стерилизованными крышками. Затем мы переворачиваем банку верх дном и оставляем остывать. Уксуса в них достаточно, чтобы грибы законсервировались, но они не получаются слишком кислыми, получается кисло-сладкий, очень приятный по вкусу гриб на выходе.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-19

Звездой стола может стать грибная икра. Подойдут любые. На два килограмма шляпок нужно 300 граммов лука, столько же моркови, семь зубчиков чеснока, соль по вкусу и 100 граммов растительного масла. Чистим грибы, варим 20 минут без соли и сливаем. Тем временем мелко режем лук, трем на крупную терку морковь и обжариваем. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку. Затем всю массу подсушиваем на сковороде, заправляя чесночком и пряным тимьяном. Когда икра подоспела, добавляем масло, прогреваем и закатываем магию вкуса.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов-22

Ольга Пилипенко:
Соляночка, у меня свой рецепт. Делаю на глаз, на вкус под свою семью. В кастрюльке обжариваем лук и морковь до золотистого цвета, добавляем туда вареные грибы. Это все у нас обтушивается, и в эту же кастрюлю мы добавляем перетертую шинкованную капусту с солью и сахаром. Обычно я беру объем сколько грибов, столько и капусты, может, капусты чуть больше, как кто любит. Это все тушится, и в конце я добавляю чуть-чуть томатного соуса с чесночком и уксуса. Еще минут 10 подтушить, и все закатываем в баночки, получаем солянку.

Если вы поклонники ЗОЖ и доверяете исключительно заморозке, знайте, что белые лучше отправлять в минус сырыми, чтобы сохранить аромат, а лисички стоит отварить, чтобы не было горчинки.

«Молоко потечет – значит, малочай, а не груздь». Главные отличия съедобных грибов от ядовитых – читайте далее.

# Грибы # общество # Ольга Пилипенко # Татьяна Назарук # Анастасия Макеева # Фотофакт

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