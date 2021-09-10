«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов

Ольга Пилипенко привезла дуже гарный рецепт из Украины. В ее семье ни один праздник не обходится без толстощеких боровичков и грибного паштета. Бабушкины уроки вспоминает каждую осень. Моет и очищает ножки, крупные не мельчит, чтобы не вываривался мясистый вкус. Всю «добычу» доводит до кипения, смывая вместе с пенкой лесную пыль. Затем процеживает грибочки, варит с солью и перцем, кипятит 20 минут и снова сливает.

Ольга Пилипенко, повар:

На литр воды мы берем чайную ложку сахара, две столовые ложки соли и две столовые ложки уксуса, добавляем лавровый листик, чуть-чуть, чтобы не перебил вкус гриба, черный и душистый перчик, и этот рассол доводим до кипения. Когда он кипит, вкидываем туда грибочки и варим 20 минут. По стерилизованным баночкам разливаем, и вот результат.

Для шеф-повара Татьяны Назарук грибной сезон длится с июня до первого снега, а соцсети становятся «духмяными» от корзинок. На разведку ходят с мужем, но есть протоптанные местечки – Налибокская пуща, Узденский, Столбцовский и Логойский районы. В личном топе – белые, лисички и польские боровики, а все гости без ума от конфи. Лисички, томленые в сливочном масле – вкус настоящих гурманов.

Татьяна Назарук, шеф-повар:

На килограмм лисичек необходимо 350 граммов сливочного масла, жирность лучше брать 82,5 %, максимально жирное, и 15 граммов соли. Лисички нужно перебрать, хорошенько промыть. Растапливается масло, в него закладываются лисички, на средне-сильном нагреве тушится с добавлением соли, пока масло не станет прозрачным.

Как только стало прозрачным, мы берем стерилизованные банки, раскладываем по плечики лисички, заливаем остатками масла из сковороды так, чтобы масло полностью покрывало сверху, и закрываем крышкой. Их хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре либо просто подавать с жареной картошкой.

В 2017-м, когда случился бум боровиков, Татьяна стала закатывать свое счастье. Рецепт универсальный. Очищенные грибы варит ровно 20 минут. На 3 килограмма готовит маринад из трех литров воды, добавляет 70 граммов соли, 100 сахара, 150 столового уксуса, пару лавровых листьев, гвоздики и 10 горошин черного перца.

Татьяна Назарук:

В этом маринаде уже отваренные предварительно грибы варятся примерно 15 минут, затем они разливаются по стерилизованным банкам, заливаются маринадом ровненько по краям банки и закрываются стерилизованными крышками. Затем мы переворачиваем банку верх дном и оставляем остывать. Уксуса в них достаточно, чтобы грибы законсервировались, но они не получаются слишком кислыми, получается кисло-сладкий, очень приятный по вкусу гриб на выходе.

Звездой стола может стать грибная икра. Подойдут любые. На два килограмма шляпок нужно 300 граммов лука, столько же моркови, семь зубчиков чеснока, соль по вкусу и 100 граммов растительного масла. Чистим грибы, варим 20 минут без соли и сливаем. Тем временем мелко режем лук, трем на крупную терку морковь и обжариваем. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку. Затем всю массу подсушиваем на сковороде, заправляя чесночком и пряным тимьяном. Когда икра подоспела, добавляем масло, прогреваем и закатываем магию вкуса.