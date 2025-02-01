«Подвижные белорусские народные игры». Знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»

Интересны эти игры могут быть не только детям, но и взрослым, так как простота организации самой игры и минимальное количество инвентаря позволяют организовать и принять в ней участие любому количеству людей и на любой площадке.

Наталья Апончук, председатель общественного объединения «Белорусская олимпийская академия»: В книге собраны наши национальные, народные белорусские подвижные игры. 28 игр мы подобрали, чтобы наши педагоги смогли организовать досуг своим ребятам, подрастающему поколению.

Все игры в книге разделены на три категории: «Все со всеми», «Сам за себя» и «Команда на команду». Большинство народных игр по содержанию тесно связаны с бытом белорусов. Они подчеркивают связь человека с природой и укрепляют любовь к родному краю.

Например, в этом сборнике представлена всем известная игра «Кошки и мышки». Очень многие игры, в которые на сегодняшний день играют наши дети по всей стране, в основном все представлены в этом издании.

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