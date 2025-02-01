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«Подвижные белорусские народные игры». Знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»

01 февраля 2025 13:26
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На днях вышла новая книга «Подвижные белорусские народные игры». Сборник выпущен при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Белорусской олимпийской академии.

«Подвижные белорусские народные игры». Знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»-2

Наталья Апончук, председатель общественного объединения «Белорусская олимпийская академия»:
В книге собраны наши национальные, народные белорусские подвижные игры. 28 игр мы подобрали, чтобы наши педагоги смогли организовать досуг своим ребятам, подрастающему поколению.

Интересны эти игры могут быть не только детям, но и взрослым, так как простота организации самой игры и минимальное количество инвентаря позволяют организовать и принять в ней участие любому количеству людей и на любой площадке.

«Подвижные белорусские народные игры». Знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»-4

Все игры в книге разделены на три категории: «Все со всеми», «Сам за себя» и «Команда на команду». Большинство народных игр по содержанию тесно связаны с бытом белорусов. Они подчеркивают связь человека с природой и укрепляют любовь к родному краю.

Например, в этом сборнике представлена всем известная игра «Кошки и мышки». Очень многие игры, в которые на сегодняшний день играют наши дети по всей стране, в основном все представлены в этом издании.

Подробнее в видеоматериале.

# Книги

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